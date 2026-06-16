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Mohamed Saeed

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Liverpool y Manchester City no pueden fichar a Marcus Rashford por 40 millones de libras, pero otros clubes sí, tras conocerse la cláusula de su contrato con el Manchester United

M. Rashford
Manchester United
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Premier League

Marcus Rashford se enfrenta a un verano incierto tras regresar al Manchester United tras una cesión en La Liga. Una cláusula contractual concreta podría determinar su próximo destino, pese a los rumores que le sitúan en varios grandes clubes europeos.

  • El Barcelona rechaza el traspaso definitivo de Rashford

    El Barcelona ha descartado fichar a Rashford tras no ejercer la opción de compra de 30 millones antes del plazo del lunes. El club azulgrana destinará sus limitados recursos a otros objetivos, lo que deja al delantero en el aire sobre su futuro inmediato.

    De momento, el jugador regresará al Manchester United el mes que viene, aunque su futuro a largo plazo en Old Trafford sigue incierto.

    No se descarta un nuevo interés del Barça, y otros clubes europeos siguen atentos, pero se espera que el United solo considere ofertas definitivas por el jugador de 28 años, no más cesiones.



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    La cláusula de rescisión excluye a los principales rivales

    Una cláusula de rescisión de 40 millones de libras (54 millones de dólares) en un mercado tan volátil es una ganga. Aunque muchos clubes de la Premier League rondan a Rashford, el Manchester United ha jugado bien sus cartas con la letra pequeña.

    Según The Athletic, Old Trafford ha añadido un “impuesto a los rivales” que impide a Liverpool y Manchester City activarla.

    Pese a ello, el exguardameta de los Reds David James insta al Liverpool a ignorar las barreras y presentar una oferta sorpresa por el jugador de 28 años. James cree que su calidad técnica y su inteligencia futbolística deben primar sobre la rivalidad local, aunque las maniobras del United parezcan cerrar esa puerta.


  • Carrick deja la puerta abierta en Old Trafford

    Si Rashford regresa a Old Trafford, preferiría cumplir los 24 meses que le quedan de contrato antes que fichar por otro equipo inglés. Esta decisión le daría un respiro en el «Teatro de los Sueños», especialmente porque, según informes, el entrenador Michael Carrick estaría dispuesto a reintegrarlo tras su ausencia.

    Esta situación reduce las opciones de que el United refuerce esa demarcación.

    Carrick ha seguido en contacto con el jugador y está dispuesto a reintegrarlo si no se concreta una salida definitiva en este mercado.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-NOTTINGHAM FORESTAFP

    El United centra ahora su atención en reforzar el centro del campo

    Mientras se define la situación de Rashford, el United se centra en otras zonas del campo. La prioridad ahora es el centro del campo, donde fichará a Ederson del Atalanta y busca más refuerzos. El objetivo es una plantilla equilibrada, acorde a las ideas tácticas de Carrick.

    Ahora centran sus esfuerzos en Mateus Fernandes, del West Ham, mientras avanzan las negociaciones con su agente, Jorge Mendes, y se espera que las condiciones personales no sean un obstáculo.