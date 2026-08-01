AFP
Traducido por
Liverpool y Arsenal, en alerta ante la oportunidad ofrecida a los gigantes de la Premier League de arrebatarle al PSG el fichaje de Mika Godts
Los gigantes de la Premier League, en alerta
Según TEAMtalk, el cuarteto de la Premier League formado por Arsenal, Liverpool, Man Utd y Tottenham ha sido contactado por intermediarios ante la oportunidad de arrebatarle a Godts. El extremo de 21 años del Ajax firmó una sensacional campaña de irrupción la pasada temporada, con 32 participaciones de gol. Paris Saint-Germain lidera actualmente la carrera, después de haberse lanzado a por el belga tras quedarse sin el delantero del RB Leipzig Yan Diomande.
- AFP
La postura firme de Jordi Cruyff
Según se informa, el asesor de fútbol del PSG, Luis Campos, está presionando con fuerza para cerrar el fichaje de Godts con el objetivo de encajarlo en el proyecto a largo plazo del entrenador Luis Enrique. Se entiende que el propio jugador está abierto a un traspaso a París, pese a la feroz competencia por un puesto en ataque.
Sin embargo, el director técnico del Ajax, Jordi Cruyff, reforzó públicamente la postura del club neerlandés en una entrevista con De Telegraaf. Dijo: "Al final, jugadores como Godts se irán, pero solo en el momento adecuado y por el precio adecuado".
Cruyff reiteró además la determinación del gigante de Ámsterdam de retener a su joven talento, y añadió: "Queremos mantenerlo en Ámsterdam al menos un año más. No está en venta y, por lo demás, es muy difícil ficharlo".
El club de Ámsterdam fija el precio
Nuevas informaciones de TEAMtalk señalan que el Ajax valora al extremo en torno a 60 millones de euros (51 millones de libras), una cifra que no ha disuadido al PSG de seguir con las conversaciones. Mientras tanto, los pretendientes ingleses siguen de cerca la situación. Arsenal y Liverpool, en particular, continúan activos en su búsqueda de opciones de calidad para las bandas con las que reforzar su profundidad ofensiva antes de que cierre el mercado de fichajes.
- AFP
Duelo de última hora en el mercado de fichajes
El PSG sigue siendo optimista respecto a cerrar un acuerdo, siempre que las conversaciones con el Ajax avancen de forma constructiva en los próximos días. Con Godts con contrato en el Johan Cruyff Arena hasta junio de 2029, el conjunto neerlandés mantiene una posición negociadora dominante. La batalla por el fichaje del internacional belga se perfila como uno de los culebrones de las postrimerías del mercado.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias