Warnock lo admite, y el exdefensa del Aston Villa, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de Gambler Media, dijo al ser preguntado si un cambio desestabilizador podría resultar beneficioso a largo plazo: «Creo que lo difícil es que quieres hacerlo poco a poco, ¿no?

«Pero ha llegado a un punto en el que seis jugadores del equipo titular de la final de la Europa League han dejado el club. Toda tu experiencia está ahí.

«Entiendo perfectamente a Emi Martinez. Lleva tiempo queriendo irse del club. De hecho, creo que tienen a un portero brillante en Suzuki para esa posición. Estuve en el Mundial e hice su partido contra Brasil. Me pareció brillante en ese partido. Creo que probablemente podría haberlo hecho mejor en el primer gol, pero su juego con los pies es brillante. Miro al Liverpool [con Alisson camino de ser agente libre] y pienso: ahí se os escapó uno, si soy completamente sincero.

«Pero sí, no es una situación ideal. Lo que vas a encontrar con Unai Emery es que es el hombre adecuado para reconstruir ese club, reconstruir ese equipo, esa comprensión de cómo jugar. Creo que estarán en una mejor posición dentro de dos o tres años, más que a corto plazo. Pero dentro de dos o tres años, creo que será una bendición disfrazada».