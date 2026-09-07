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«Liverpool se quedó sin él»: Aston Villa se impone a sus rivales en el mercado de fichajes mientras un exdefensa reacciona a la renovación forzada tras las ventas de Emi Martinez, Youri Tielemans y Ollie Watkins
Problemas de PSR para el Villa
Con las Reglas de Beneficio y Sostenibilidad (PSR) planteando muchos quebraderos de cabeza en las West Midlands, pese a haberse convertido en aspirante al top cuatro y ganador de grandes títulos, el Villa siempre supo que caminaba por una fina línea entre el trabajo de construcción y el de demolición.
Últimamente se ha llevado a cabo mucho de lo segundo, sobre el campo y en la grada, con varias figuras de primer nivel despidiéndose de Villa Park. Youri Tielemans fue uno de los primeros en marcharse, ya que el centrocampista belga puso rumbo al Manchester United.
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Rogers y Watkins, entre los vendidos
Después se generó un récord de traspaso británico con la venta de Morgan Rogers al Chelsea, antes de que Lucas Digne se uniera al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League. El éxodo masivo no se detuvo ahí, con Ezri Konsa fichando por el Arsenal, Emi Martinez siguiendo a Rogers a Stamford Bridge y Ollie Watkins convirtiéndose en otra incorporación destacada para la Saudi Pro League.
Johan Manzambi, Joao Gomes, Matteo Ruggeri, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis e Ibrahim Mbaye han ayudado a cubrir algunos de esos huecos, mientras que el guardameta internacional japonés Zion Suzuki, de 24 años y nacido en Nueva Jersey, está considerado una incorporación especialmente astuta.
Suzuki es una incorporación astuta
Warnock lo admite, y el exdefensa del Aston Villa, que habló en exclusiva con GOAL por cortesía de Gambler Media, dijo al ser preguntado si un cambio desestabilizador podría resultar beneficioso a largo plazo: «Creo que lo difícil es que quieres hacerlo poco a poco, ¿no?
«Pero ha llegado a un punto en el que seis jugadores del equipo titular de la final de la Europa League han dejado el club. Toda tu experiencia está ahí.
«Entiendo perfectamente a Emi Martinez. Lleva tiempo queriendo irse del club. De hecho, creo que tienen a un portero brillante en Suzuki para esa posición. Estuve en el Mundial e hice su partido contra Brasil. Me pareció brillante en ese partido. Creo que probablemente podría haberlo hecho mejor en el primer gol, pero su juego con los pies es brillante. Miro al Liverpool [con Alisson camino de ser agente libre] y pienso: ahí se os escapó uno, si soy completamente sincero.
«Pero sí, no es una situación ideal. Lo que vas a encontrar con Unai Emery es que es el hombre adecuado para reconstruir ese club, reconstruir ese equipo, esa comprensión de cómo jugar. Creo que estarán en una mejor posición dentro de dos o tres años, más que a corto plazo. Pero dentro de dos o tres años, creo que será una bendición disfrazada».
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Lento inicio de la temporada 2026-27
Puede que a Emery le costara ver el panorama general mientras su plantilla quedaba diezmada, pero el español lleva el tiempo suficiente en los banquillos como para saber que renovar de vez en cuando los rangos más veteranos no tiene nada de malo.
Como apuntó Warnock, el Aston Villa habría preferido que su proyecto de regeneración se hubiera desarrollado a lo largo de varios mercados, en lugar de verse comprimido en uno solo, pero debe jugar con las cartas que le han tocado.
Lo ha hecho bien, pese a un lento inicio en la temporada 2026-27 de la Premier League, en la que ha sumado un punto y ningún gol en tres jornadas. Una plantilla renovada sigue en pleno proceso de acoplamiento, y la Champions League también formará parte de ello, ya que otra campaña europea arrancará este martes a domicilio ante el Club Brujas.
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