Liverpool quiere fichar a la joven promesa mexicana Gilberto Mora, pero compite con otros grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid

Según TEAMtalk, Liverpool sigue de cerca a Mora y ya ha mantenido contactos preliminares para conocer sus condiciones y deseos. El joven mexicano brilló en el Mundial, donde ayudó a su selección a llegar a octavos de final antes de perder 3-2 contra Inglaterra.

A sus 17 años, ha mostrado gran visión de juego y habilidad técnica en 12 partidos con México, con una asistencia.



