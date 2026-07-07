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Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

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Liverpool quiere fichar a la joven promesa mexicana Gilberto Mora, pero compite con otros grandes clubes europeos, incluido el Real Madrid

Liverpool
G. Mora
World Cup
Real Madrid
Fichajes
Mexico vs Inglaterra
Mexico
Tijuana
Premier League

El Liverpool quiere fichar al centrocampista ofensivo del Club Tijuana, Gilberto Mora, tras sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026. Sin embargo, el equipo de la Premier League competirá con gigantes europeos como el Real Madrid y el Barcelona por el joven mexicano.

  • El Liverpool se pone en contacto con Mora

    Según TEAMtalk, Liverpool sigue de cerca a Mora y ya ha mantenido contactos preliminares para conocer sus condiciones y deseos. El joven mexicano brilló en el Mundial, donde ayudó a su selección a llegar a octavos de final antes de perder 3-2 contra Inglaterra.

    A sus 17 años, ha mostrado gran visión de juego y habilidad técnica en 12 partidos con México, con una asistencia.


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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Estadísticas impresionantes y versatilidad en el centro del campo

    Mora destaca por su palmarés nacional y su gran versatilidad. En 53 partidos con el primer equipo de Tijuana ha marcado 10 goles, lo que demuestra su olfato de gol. Además, su flexibilidad táctica le permite jugar en varias posiciones.

    Suele actuar como centrocampista izquierdo u ofensivo central, pero también rinde en las bandas o más atrás en el centro del campo. Esta polivalencia brinda gran flexibilidad táctica a cualquier entrenador.

  • Competencia en peso pesado y postura unida

    Liverpool presiona para fichar a Mora, pero encuentra obstáculos. El Real Madrid, que sigue al jugador desde hace tiempo, es su prioridad; incluso intercambió camisetas con Jude Bellingham tras el partido en el Estadio Azteca. Barcelona, Manchester City, Chelsea y Arsenal también lo siguen, mientras que Manchester United se ha retirado tras seis meses de seguimiento, desanimado por el coste y la competencia. Su valoración supera los 40 millones de euros (34 millones de libras/46 millones de dólares), reflejo de su rápido ascenso.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Qué le depara el futuro a Mora?

    Aunque hay mucho interés, la normativa internacional impide un traspaso inmediato. Según la FIFA, Mora no podrá fichar por un club extranjero hasta cumplir 18 años en octubre. Para protegerse, Tijuana le ha hecho firmar una ampliación de contrato hasta 2029. Tras el Mundial, se esperan ofertas oficiales en las próximas semanas. De momento se centra en sus compromisos nacionales, pero su fichaje por un equipo europeo parece inevitable.