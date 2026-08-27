El Liverpool ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Bradley Barcola, con una cifra inicial de 100 millones de euros más bonus, para un paquete total posible de hasta 140 millones de euros para el PSG. Los documentos se intercambiarán en un plazo de 24 horas. Según el Times la operación debería cerrarse a título definitivo antes del fin de semana: golpe importantísimo para el Liverpool, que logra su primer objetivo.

