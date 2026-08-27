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Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

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Liverpool, hecho lo de Barcola desde el PSG: operación de 140 millones de euros

Liverpool

Golpe clamoroso para el Liverpool, que se asegura al extremo francés por una cifra monstruosa.

El Liverpool ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar a Bradley Barcola, con una cifra inicial de 100 millones de euros más bonus, para un paquete total posible de hasta 140 millones de euros para el PSG. Los documentos se intercambiarán en un plazo de 24 horas. Según el Times la operación debería cerrarse a título definitivo antes del fin de semana: golpe importantísimo para el Liverpool, que logra su primer objetivo.

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