Para el Tottenham: Se mire por donde se mire, esta es otra operación de mercado desconcertante del Tottenham, que este verano ha desembolsado una enorme suma de dinero, y posiblemente ha gastado de más, sin recuperar gran cosa mediante ventas de jugadores. La cotización de Djed Spence está ahora mismo en su punto más alto, después de haberse convertido en una especie de héroe de culto para Inglaterra en el Mundial gracias a algunas actuaciones defensivas muy sólidas tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo, al participar en los ocho partidos de Inglaterra en Norteamérica. Entre sus acciones destacó una entrada salvadora al límite en la semifinal contra Argentina que se hizo viral. Y, sin embargo, el club del norte de Londres está a punto de ingresar un total de solo 30 millones de libras (40,5 millones de dólares) por el jugador de 26 años, incluidos los bonus. Realmente se puede defender que Spence vale casi el doble tras sus actuaciones de principios de verano, además de que todavía le quedan tres años de contrato, es muy versátil, está entrando en sus mejores años y, por supuesto, está el famoso «impuesto inglés». Los Spurs, al menos, tienen bien cubierta la posición de lateral tras fichar a Andy Robertson como agente libre, con Pedro Porro aparentemente como primera opción por la derecha y Destiny Udogie también en la plantilla, pero muchos aficionados creerán que Spence es una opción mejor que todos ellos. Nota: D
Para el Inter: Esto parece un auténtico golpe de efecto para el Inter, que ha sabido virar hacia Spence después de ver cómo su hombre clave, Denzel Dumfries, se marchaba al Real Madrid al final de su contrato y de quedarse sin sus objetivos prioritarios Marco Palestra y Anan Khalaili, con el primero fichando por el Chelsea y el segundo a punto de firmar por el Crystal Palace. Era un mercado limitado, dada la necesidad del Inter de un carrilero especialista capaz de encajar en el sistema de defensa de tres de Cristian Chivu, pero Spence es absolutamente perfecto para ese papel; un lateral de largo recorrido que es tan competente incorporándose al ataque como frenando a los extremos rivales, el internacional inglés está hecho a medida para cubrir el evidente vacío en el carril derecho del Inter. Aunque no necesariamente podrá igualar la importante amenaza ofensiva de Dumfries, Spence mejora al equipo en defensa y también tiene la versatilidad para cubrir al brillante Federico Dimarco en la izquierda. Los campeones del Scudetto también estarán encantados con el precio. Se ha informado de que el Tottenham pedía 38 millones de libras (51 millones de dólares) por él hace alrededor de un mes, pero su paciencia y su negativa a entrar en pánico han dado enormes frutos al hacerse con el jugador de 26 años por un precio de ganga. Nota: A+
Para Spence: Evidentemente no contaba para Roberto De Zerbi, que este verano ha remodelado casi por completo la defensa del Tottenham, así que Spence seguramente sentirá que da el salto a algo mejor, y con razón después de sus impresionantes actuaciones en el Mundial. Aunque acabó haciéndose un sitio en el norte de Londres, el exjugador del Middlesbrough ha sido mareado bastante durante sus cuatro años como jugador de los Spurs: no disputó ni un solo partido en sus dos primeras temporadas, fue cedido al Rennes, al Leeds y al Genoa, y Antonio Conte llegó a calificarlo como un «fichaje del club» durante el fallido paso del italiano por el banquillo. Después de coquetear con el descenso en cada una de sus dos temporadas como miembro de la plantilla del primer equipo, ahora se marcha a un club que volverá a ser favorito para ganar la Serie A y que, por supuesto, competirá en la Champions League, tras haber disparado su reputación en Norteamérica. El Inter fichó al compañero de selección de Spence, John Stones, anteriormente en este mercado, y debería ayudar a su compañero de defensa a adaptarse de cara a lo que será una apasionante nueva aventura en San Siro. Nota: A+
Krishan Davis