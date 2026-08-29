Para el PSG: Probablemente, los campeones de Francia nunca habrían imaginado que el valor de Barcola alcanzaría los 140 millones de euros después de ficharlo por solo 45 millones procedente del Lyon allá por 2023. Barcola ha rendido a un gran nivel en el PSG, pero no ha llegado a hacerse indispensable, así que el club ha estado brillante al sacar una cifra de nueve dígitos al Liverpool. Luis Enrique, además, se adelantó a este momento con las incorporaciones de Ferran Torres, Maghnes Akliouche y Mika Godts, asegurándose de que el PSG no será un equipo peor sin Barcola. De hecho, ahora será más fácil para Luis Enrique alinear un once más consistente una vez que el jugador de 23 años ha salido de la ecuación. Barcola quería un papel más importante que el PSG, sencillamente, no podía ofrecerle, y este acuerdo ayudará así a mantener la armonía en el vestuario mientras persiguen aún más éxitos esta temporada. La cifra final también colocará al PSG en una posición negociadora muy fuerte cuando venda a otros jugadores de la plantilla en futuras ventanas de fichajes. En definitiva, era una decisión obvia. Nota: A+

Para el Liverpool: Barcola ha marcado 39 goles y ha repartido 37 asistencias en 152 partidos con el PSG pese a haber entrado y salido constantemente del once inicial. Solo eso ya demuestra que es un jugador especial, y en Liverpool creerán que puede ser todavía más decisivo como pieza fija en el plan táctico de Andoni Iraola. Aunque rinde mejor partiendo desde la izquierda, Barcola también se siente cómodo en la derecha y devuelve al Liverpool el pedigrí de máximo nivel en el último tercio que perdió cuando Mohamed Salah dejó el club. Su velocidad endiablada y su estilo directo encajan a la perfección con Iraola, que exige una gran intensidad y quiere que el Liverpool juegue hacia delante. Barcola aportará sin duda más al frente de ataque del Liverpool que el unidimensional Cody Gakpo, que, según se informa, es un objetivo de última hora tanto para el Tottenham como para el Manchester City en este mercado. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque Barcola no tendrá margen de error como jugador de 120 millones de libras. El Liverpool ha pagado de más, y no se sabe si se adaptará de inmediato a la brutal exigencia física del fútbol de la Premier League. Aficionados y comentaristas se le echarán encima enseguida a Barcola si atraviesa cualquier problema de adaptación, y el Liverpool vuelve a exponerse a las críticas por sus decisiones en el mercado tras las dificultades de Florian Wirtz y Alexander Isak. Nota: B

Para Barcola: El exjugador del Lyon confiará en sí mismo para manejar la presión de la vida en Anfield después de deslumbrar en un equipo del PSG que ha ganado Copas de Europa consecutivas y de dejar su huella con Francia en el escenario del Mundial. Pero también podría argumentarse fácilmente que desempeñar un papel secundario por detrás de Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue ayudó a acelerar el desarrollo de Barcola. Sin cargar con demasiada responsabilidad, se expresó con libertad cada vez que saltó al campo y se benefició enormemente de trabajar con varios jugadores de talla mundial. Virgil van Dijk es el único miembro de la plantilla del Liverpool que entra ahora mismo en esa categoría, y está en el ocaso de su carrera a los 35 años. Barcola lo tuvo fácil en el PSG en comparación con el desafío al que se enfrenta en Anfield. Iraola necesita que sea el jugador que gane partidos para el Liverpool dos o tres veces por semana, y todavía no sabemos si tiene la resistencia suficiente para estar a la altura de unas expectativas tan elevadas. Aun así, hay que respetar la valentía de Barcola; salir de su zona de confort, donde el éxito estaba casi garantizado, para formar parte del proyecto de Iraola en sus primeras fases sugiere que es fuerte mentalmente. Habría sido muy difícil para Barcola llegar a convertirse en candidato al Balón de Oro en el PSG, porque estaba eclipsado por al menos cuatro compañeros (incluido Vitinha), pero liderar una avalancha de títulos del Liverpool bien podría meterle en la pelea. Siempre que salga enchufado desde el primer momento y ponga el trabajo necesario, este podría ser el movimiento que catapulte a Barcola al estrellato. Nota: A-

James Westwood