La reciente renovación de Schlotterbeck buscaba garantizar su continuidad en el Borussia Dortmund, pero incluye una cláusula de «club de ensueño» que permite su salida por entre 50 y 60 millones de euros. No obstante, esta opción solo se aplica a tres equipos.

Según SPORT BILD, solo tres equipos están contemplados como destinos para la próxima ventana: Liverpool y Real Madrid son dos de ellos.

Curiosamente, ninguno presentó una oferta formal antes de la renovación, cuando su precio era menor.







