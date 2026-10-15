Liverpool, ¿cuándo volverá a jugar Leoni? Iraola lo aclara: «Hemos perdido un mes; esta es la fecha de su regreso»

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, habla del estado físico y los plazos de recuperación de Giovanni Leoni, defensa nacido en 2006 y exjugador del Parma que se lesionó la temporada pasada tras disputar un solo partido con los Reds.





El defensa sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior durante su debut con el Liverpool, en un partido de la Carabao Cup contra el Southampton disputado en Anfield en septiembre de 2025. Durante el último año, Leoni ha trabajado incansablemente con los servicios médicos del club en el AXA Training Centre siguiendo su programa de recuperación y, actualmente, está cada vez más cerca de volver a entrenarse con el grupo.





Sin embargo, la reincorporación del jugador de 19 años al equipo, prevista inicialmente para el último parón de selecciones, se ha aplazado hasta el de noviembre; los Reds prefieren mantener una postura extremadamente cautelosa respecto a su estado físico.





Hoy, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Brentford, Iraola declaró, según recoge la web oficial del Liverpool: «Está llevando más tiempo de lo previsto. El plan era que se entrenara con el equipo durante el último parón de selecciones, pero probablemente lo haga en el próximo; por tanto, hemos perdido un mes en su proceso de recuperación».



