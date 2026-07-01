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Jeremy Jacquet Rennes 2025-26Getty

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Liverpool confirma el fichaje de Jeremy Jacquet por 60 millones de libras

Liverpool
Fichajes
J. Jacquet

El Liverpool ha anunciado el fichaje del defensa Jeremy Jacquet, procedente del Rennes, con un contrato a largo plazo, a la espera de la autorización internacional. El acuerdo para su traspaso a Anfield se cerró a principios de año y se formalizará en los próximos días.

  • TITULAR DEL RENNES

    Jacquet, de 21 años, llega a Anfield tras formarse en las categorías inferiores del Rennes y jugar 33 partidos con el primer equipo. Veintiuna corresponden a la temporada 2025-26, que terminó anticipadamente por una lesión de hombro sufrida en febrero. Jacquet, internacional sub-21 con Francia, también jugó 24 partidos con el Clermont Foot, donde estuvo cedido.

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  • EL CLUB DE MIS SUEÑOS

    Este es el comentario publicado en la página web oficial de losReds: «Un club como el Liverpool es un gran sueño para mí. Estoy encantado. Cuando veo las instalaciones, me imagino aquí. Me siento a gusto y estoy deseando empezar».

  • ¿CUÁNTO HA COSTADO?

    Jacquet fue fichado en febrero de 2026 de forma definitiva por 55 millones de libras más 5 en bonificaciones.