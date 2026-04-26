Los expertos creen que Pogba cambiará de equipo tras no destacar en Fontvieille en una etapa clave de su carrera. El especialista en fútbol francés Tom Williams explicó a MEN Sport por qué el que fuera fichaje más caro de la historia sufre en el Stade Louis II: «Sí, por desgracia». Así valoró su regreso tras dos años sin competir. «Por lo que hemos visto, es el mismo jugador: se mueve igual, conserva su autoridad y su destreza técnica; sigue lanzando pases diagonales de 60 yardas con precisión».

Simplemente ya no puede moverse por el campo como antes; apenas aguanta 20 minutos seguidos, y eso a pesar de que lleva meses dedicándose solo a ponerse en forma. No sé cuál es la solución a largo plazo, si la hay, pero cuesta creer que pueda recuperarse de forma duradera. Ha tenido casi nueve meses para intentarlo y no ha funcionado».