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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

¡Listos para el derbi! El capitán Koke saluda a la savia nueva mientras un Atlético supercargado lanza una advertencia sin gravedad al Real Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
Koke
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División

El capitán del Atlético de Madrid, Koke, elogió el rápido crecimiento de su equipo y el impacto inmediato de los nuevos fichajes tras una contundente victoria por 4-0 ante Osasuna. Mientras celebraba su 747.º partido con el club, el veterano centrocampista puso de inmediato la vista en derrotar al Real Madrid en el derbi del domingo.

  • Koke elogia los fichajes de alto calibre tras dos goleadas consecutivas

    El capitán del Atlético de Madrid, Koke, destacó la creciente competitividad de la plantilla tras la goleada por 4-0 al Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone dio continuidad a su reciente triunfo por 0-3 a domicilio ante la Real Sociedad al marcar siete goles sin respuesta en dos partidos.

    El veterano centrocampista elogió a los fichajes del verano, entre ellos Jonathan David, por haberse adaptado sin problemas y aportar de inmediato.

    La victoria mantiene a los rojiblancos firmemente en la pelea por el título en este arranque de temporada.

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    El capitán destaca la rápida adaptación de los nuevos fichajes

    En declaraciones a Movistar tras el partido, Koke destacó la calidad de los fichajes veraniegos del club por elevar la competencia interna. Subrayó que mantener este impulso agresivo sigue siendo esencial para lograr un éxito sostenido.

    El delantero canadiense Jonathan David abrió el marcador y anotó su segundo gol en partidos consecutivos desde su llegada.

    "Hemos incorporado a algunos jugadores de muchísimo nivel y tenemos un grupo muy fuerte", afirmó Koke. "El equipo hizo un gran partido, y eso es en lo que tenemos que centrarnos: en esa competencia y en ese crecimiento. Ganamos 3-0 el otro día y 4-0 hoy. Ese es el camino que tenemos que seguir".

  • El capitán reflexiona sobre el histórico hito de su 747.ª aparición

    La victoria tuvo un significado personal para Koke, que alcanzó la notable cifra de 747 partidos con la rojiblanca. El icono del club insistió en que sigue plenamente comprometido con liderar al equipo en su última evolución táctica.

    Subrayó que las rotaciones de la plantilla y el esfuerzo colectivo marcarán su lucha por los títulos esta temporada.

    «Es fruto del trabajo, las cosas se han hecho bien y eso significa que todavía me queda mucho camino por recorrer», añadió Koke. «Ojalá haya muchos más. Lo importante es ayudar al equipo desde donde se me necesite, por eso soy el capitán».

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    El foco se desplaza hacia un derbi madrileño de altos vuelos

    Con la confianza plenamente recuperada, el Atlético centra ahora su atención en el duelo del domingo contra su rival ciudadano, el Real Madrid, en el Metropolitano. El equipo de Simeone está a solo dos puntos de Los Blancos antes del pitido inicial, lo que le brinda la oportunidad de superar a su rival.

    Koke pidió a sus compañeros que firmen una actuación impecable para dar una alegría a la afición local.

    El Atlético se prepara para su prueba más exigente hasta la fecha con la intención de ampliar su racha de victorias.

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