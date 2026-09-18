El capitán del Atlético de Madrid, Koke, destacó la creciente competitividad de la plantilla tras la goleada por 4-0 al Osasuna en el Riyadh Air Metropolitano. El equipo de Diego Simeone dio continuidad a su reciente triunfo por 0-3 a domicilio ante la Real Sociedad al marcar siete goles sin respuesta en dos partidos.

El veterano centrocampista elogió a los fichajes del verano, entre ellos Jonathan David, por haberse adaptado sin problemas y aportar de inmediato.

La victoria mantiene a los rojiblancos firmemente en la pelea por el título en este arranque de temporada.