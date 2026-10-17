Branislav Racko
Traducido por
¡Listo para la guerra! Jacquet, estrella del Liverpool, se prepara para enfrentarse al Brentford y el francés advierte de una dura batalla
Jacquet advierte al Liverpool de que le espera una batalla ante el Brentford
El central del Liverpool Jeremy Jacquet ha instado a su equipo a afrontar la exigencia física que le espera el sábado ante el Brentford. El equipo de Andoni Iraola viajará al Gtech Community Stadium con el objetivo de retomar el rumbo en la Premier League tras perder ante el Manchester City en su último partido.
El jugador de 21 años ha sido titular en los seis partidos de liga disputados por el Liverpool en la temporada 2026-27 desde su llegada este verano procedente del Stade Rennais.
Tras recuperarse con una victoria entre semana ante el LASK en la Champions League, Jacquet insiste en que la plantilla debe repetir ahora ese nivel en la competición doméstica.
- Getty Images Sport
Un defensa revela la advertencia de Iraola y la intensidad de los duelos
Jacquet reveló que el entrenador Iraola ya ha dejado muy claras a la plantilla las exigencias tácticas del partido. «El entrenador ya nos ha dicho que habrá una batalla en todo el campo», afirmó Jacquet. «Sin embargo, hemos trabajado duro en los entrenamientos, aunque hemos tenido poco tiempo. Y estaremos preparados».
«Creo que ya demostramos en Austria que podemos reaccionar, pero ahora es importante volver a ganar, esta vez en la Premier League».
Sobre la adaptación física al fútbol inglés, añadió: «Creo que la mayor diferencia es la intensidad de los duelos y los enfrentamientos individuales. Hay más duelos uno contra uno a lo largo de los 90 minutos».
Un premio de la afición y los elogios de Zidane culminan un comienzo de ensueño
El brillante inicio de Jacquet en Anfield le valió el premio al mejor jugador del mes del Liverpool tanto en agosto como en septiembre, tras superar a Cody Gakpo y Alexander Isak en las votaciones de los aficionados. El defensa también disputó sus primeros partidos con la selección absoluta de Francia a las órdenes de Zinedine Zidane durante el parón internacional.
«Solo quiero dar las gracias: a mis compañeros y a los aficionados por este premio. Estoy muy contento», dijo Jacquet en el centro de entrenamiento AXA. «Es especial que los aficionados me hayan elegido. Es una buena recompensa. Espero recibir muchos más».
Sobre su debut con Francia, señaló: «La verdad es que no creo que, para mí como francés, haya nada mejor que jugar ante todo tu país. Fue un momento mágico».
- AFP
El Liverpool busca mantener su buena dinámica en el fútbol nacional en el Gtech Community Stadium
Tras dejar su portería a cero en tres partidos consecutivos de la Premier League durante septiembre, Jacquet aspira a mantener su alto nivel de rendimiento ante el equipo de Thomas Frank.
«Espero poder mantener esta racha de forma bastante buena», concluyó Jacquet. «Las cosas han ido bien hasta ahora, aunque todavía estamos al principio de la temporada. Me esforzaré por mantener un alto nivel de rendimiento».
Una victoria en el campo del Brentford daría al Liverpool un impulso crucial antes de una exigente serie de partidos en competiciones nacionales y europeas.
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