El portugués de 26 años sufrió una inflamación en el talón derecho contra el OL y permanecerá en tratamiento varios días. El club capitalino aún no precisa su baja; se reevaluará al final de la semana.
Traducido por
¿Listo para el duelo de la Liga de Campeones contra el FC Bayern de Múnich? El PSG confirma el diagnóstico de su estrella lesionada
Vitinha se perderá con certeza los próximos dos partidos de Liga del París Saint-Germain: contra el FC Nantes (miércoles, 19:00 h) y ante el SCO Angers (sábado, 19:00 h). Después, el conjunto francés visitará al FC Bayern Múnich en la ida de semifinales de la Liga de Campeones (28 de abril).
El centrocampista se torció el pie derecho tras un salto contra el Lyon y tuvo que retirarse.
- (C)Getty Images
El Bayern no podrá contar con Serge Gnabry contra el PSG
En el 39, Luis Enrique lo sustituyó por Warren Zaire-Emery. El jugador de 26 años se retiró cojeando hacia el banquillo sin una bota, con evidentes dificultades para apoyar el pie.
En el Bayern, Serge Gnabry será baja segura para el duelo contra el PSG tras sufrir un desgarro en los aductores en el entrenamiento previo al partido contra el VfB Stuttgart (4-2). Se perderá el resto de la temporada y su presencia en el Mundial corre peligro.