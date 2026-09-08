La expedición salió del aeropuerto de Barajas a las 10:00 antes de aterrizar en Merseyside sobre las 12:20, hora local, para establecer su base en The Municipal Hotel. Simeone y un jugador comparecerán ante los medios a las 17:45 antes de una sesión de entrenamiento abierta sobre el césped de Anfield a las 18:30.

Simeone solo cuenta con dos bajas para el viaje, con el delantero Alexander Sorloth continuando su rehabilitación por lesión, mientras que Arnau Ortiz cumple una sanción en vigor que se remonta a agosto de 2024. La presencia de figuras clave del primer equipo como Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David y Ademola Lookman subraya la impresionante profundidad de recursos de la que disponen los visitantes.