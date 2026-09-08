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¡Listo para Anfield! Julián Álvarez encabeza la convocatoria del Atlético de Madrid para medirse al Liverpool
El Atlético anuncia la convocatoria para el viaje
El Atlético ha viajado a Inglaterra antes del estreno del miércoles en la fase de liga de la Champions League contra el Liverpool en Anfield. Simeone incluyó en la expedición a un grupo de peso con Álvarez, que regresó como suplente en la segunda parte en la derrota por 3-0 ante el Athletic Club. El delantero argentino se había perdido brevemente un entrenamiento en medio del fuerte interés del Barcelona en verano antes de que el Atlético se mantuviera firme con su cláusula de rescisión.
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El equipo español se enfrenta al Merseyside
La expedición salió del aeropuerto de Barajas a las 10:00 antes de aterrizar en Merseyside sobre las 12:20, hora local, para establecer su base en The Municipal Hotel. Simeone y un jugador comparecerán ante los medios a las 17:45 antes de una sesión de entrenamiento abierta sobre el césped de Anfield a las 18:30.
Simeone solo cuenta con dos bajas para el viaje, con el delantero Alexander Sorloth continuando su rehabilitación por lesión, mientras que Arnau Ortiz cumple una sanción en vigor que se remonta a agosto de 2024. La presencia de figuras clave del primer equipo como Jan Oblak, Koke, Cuti Romero, Jonathan David y Ademola Lookman subraya la impresionante profundidad de recursos de la que disponen los visitantes.
La rivalidad histórica reaviva la batalla
Este encuentro marca la segunda temporada consecutiva en la que el Atlético inicia su aventura continental a domicilio ante el Liverpool. El Liverpool se ha impuesto en cada uno de sus últimos tres enfrentamientos de la Champions League contra el Atlético, que nunca ha sufrido cuatro derrotas consecutivas ante un mismo rival europeo. Mientras tanto, el nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, sigue sin ganar en cuatro duelos oficiales contra Simeone, con tres derrotas y un empate.
- AFP
Los grandes de Europa ponen a prueba sus credenciales
El Atlético está decidido a rehacerse del tropiezo liguero del fin de semana, al tiempo que busca evitar que se repita la derrota por 3-2 de la temporada pasada en Anfield. El reto sigue siendo formidable, dado que el Liverpool nunca ha perdido su primer partido en casa en la Copa de Europa o la Champions League en 12 encuentros. La solidez defensiva será fundamental para que el equipo de Simeone sume unos puntos vitales en este arranque antes de que se desarrolle un exigente calendario de la fase de liga.
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