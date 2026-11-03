Recordemos que Locatelli estará de baja hasta marzo por lesión, mientras que Zhegrova no había sido incluido al inicio de la temporada en la lista de la UEFA, al igual que Jeff Ekhator, que estaba lesionado cuando se confeccionaron las listas. El exjugador del Genoa nacido en 2006 volvió a estar entre los convocados en liga para el partido ganado el domingo por la noche en el Allianz Stadium contra el Napoli por 2-0.