El consejero delegado de la Juventus, Giovanni Carnevali, durante la junta de accionistas de la Juventus, confirma la imposibilidad, según los reglamentos, de incluir a Edon Zhegrova en la lista de la UEFA en lugar de Manuel Locatelli: «Locatelli es un jugador formado en Italia y solo puede ser sustituido por un jugador formado en Italia: por tanto, Ekhator y no Zhegrova».
Lista UEFA de la Juventus, Carnevali confirma: «Zhegrova no puede entrar en lugar de Locatelli; Ekhator sí»
Recordemos que Locatelli estará de baja hasta marzo por lesión, mientras que Zhegrova no había sido incluido al inicio de la temporada en la lista de la UEFA, al igual que Jeff Ekhator, que estaba lesionado cuando se confeccionaron las listas. El exjugador del Genoa nacido en 2006 volvió a estar entre los convocados en liga para el partido ganado el domingo por la noche en el Allianz Stadium contra el Napoli por 2-0.
La Juventus ha decidido modificar la lista (una operación permitida en caso de lesiones graves) y ha añadido al delantero centro fichado en verano procedente del Genoa a la relación de futbolistas que el entrenador puede alinear.
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