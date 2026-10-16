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Lisandro Martinez pide disculpas públicamente tras arremeter contra la directiva del Manchester United después de una derrota en la Champions League
Carrick cita a una estrella para mantener conversaciones de urgencia
Según Manchester Evening News, Martinez fue citado el jueves en la ciudad deportiva de Carrington a una reunión para aclarar las cosas. Allí tuvo que explicar su comportamiento reciente ante el entrenador Michael Carrick y miembros de la directiva del United. La reunión se produjo tras un periodo de intenso escrutinio por la postura pública del defensa sobre la gestión interna del club.
Aunque el club de la Premier League ha mantenido en secreto los detalles concretos de cualquier medida disciplinaria interna, se da por hecho que el exjugador del Ajax ha recibido una multa considerable. La elevada sanción refleja la firme postura de la directiva, que busca zanjar la polémica y restablecer la disciplina en el vestuario.
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Un enfrentamiento en Carrington desemboca en una disculpa pública
Martinez ha tratado de rebajar la tensión en Old Trafford con una disculpa formal tras sus recientes críticas a la directiva del club. Poco después de las conversaciones, Martinez recurrió a las redes sociales para expresar su arrepentimiento. El club ha insistido en que la decisión de publicar un comunicado fue exclusivamente del propio jugador, mientras trata de dejar atrás la polémica.
En una publicación en su cuenta de Instagram, el jugador de 28 años quiso explicar las emociones que motivaron sus palabras. «Hoy me he reunido con la directiva del club y el entrenador. Ha sido una conversación muy positiva, en la que hemos podido intercambiar opiniones y hablar abiertamente de lo que ocurrió después del partido del martes», afirmó Martinez.
Estalla la frustración contra el Atlético
La polémica tiene su origen en la entrevista sin filtros que concedió Martinez tras la dura derrota en la Champions League ante el Atlético de Madrid. Visiblemente frustrado, el defensa no se mordió la lengua al valorar la situación actual de la plantilla y la falta de fichajes en verano. Señaló directamente a los responsables de las decisiones del club por no haber aprovechado la base construida durante la temporada anterior y sugirió que al equipo actual le faltaba la profundidad de plantilla necesaria para competir con la élite europea.
«Todo el mundo sabe que soy una persona apasionada y que vivo el fútbol con gran intensidad. La frustración por la derrota me llevó a expresar cómo me sentía en un momento y un lugar que quizá no eran los adecuados, y por eso quiero pedir disculpas. Nuestro club está en su mejor momento cuando estamos todos unidos, y reconozco que mis palabras en aquel momento no contribuyeron a ello. Sé que todas y cada una de las personas del Manchester United están haciendo todo lo posible para alcanzar nuestra ambición común: lograr los éxitos que este club y sus aficionados merecen», añadió en su comunicado.
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Dardos directos contra Jason Wilcox
En sus primeras declaraciones tras el partido a Amazon Prime, Martinez fue especialmente duro con el director técnico Jason Wilcox. El internacional argentino expresó su convencimiento de que el departamento de fichajes había fallado al equipo. «Tengo que contenerme mucho. Pero a veces esto refleja cómo está nuestro club en este momento, ¿sabes? La temporada pasada hicimos una temporada fantástica y ahora esperamos más de los de arriba, de la cúpula, ¿sabes?, para traer a más jugadores y poder competir», afirmó en esa primera entrevista.
Cuando le preguntaron directamente si creía que la plantilla tenía nivel para la Champions League, el defensa fue tajante: «Esperaba más, sinceramente. Esperaba más». Confirmó que se refería específicamente a la inversión en verano y añadió: «Sí, al cien por cien. Esperaba más de nuestro director técnico. Tengo que ser sincero, ¿sabes? Y nosotros, como jugadores, también tenemos que hacer más, pero es importante contar con una plantilla sólida para estar preparados para noches como esta. En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo; sentamos las bases para construir un equipo increíble».
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