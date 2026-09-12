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Lisandro Martínez lanza una desafiante advertencia a Erling Haaland mientras el defensa del Manchester United se prepara para el derbi ante el Manchester City
Preparando el terreno para el derbi de Mánchester
El Manchester United recibirá al rival local Manchester City en Old Trafford el domingo por la tarde. El United ha sufrido un inicio lento en su campaña de la Premier League, pero afronta el derbi después de una victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah el jueves por la noche, un resultado que ha supuesto un impulso anímico.
El próximo duelo hará que Martínez y Haaland reanuden su batalla individual sobre el césped. A pesar de que Haaland firmó un hat-trick en el debut de Martínez en el derbi, el noruego no ha logrado marcar en los cinco enfrentamientos posteriores en los que ha estado el argentino. Cabe destacar que Martínez completó una actuación defensiva impecable en la victoria por 2-0 del United en enero bajo las órdenes de Michael Carrick, acallando las dudas previas sobre su capacidad para frenar al prolífico delantero del City.
- Every Second Media
Martínez resta importancia a las batallas del pasado
A pesar de su impresionante registro reciente contra Haaland, Martínez se niega a detenerse en los enfrentamientos anteriores. Hablando con los periodistas tras la victoria europea sobre el Sabah, al central le preguntaron por su historial a la hora de anular al talismán del City.
«Sí, pero eso es el pasado», respondió Martínez. «Es el pasado, ya sabes, ya pasó, y ahora tenemos que, tengo que estar preparado para este partido porque va a ser muy diferente del último».
Encontrando la forma en el momento adecuado
El triunfo europeo de entre semana del United ha aportado una positividad vital a la plantilla, y Martínez reconoció la importancia del resultado. «Está claro que cuando ganas, tu confianza sube, ya sabes», explicó. «Pero ahora tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser humildes y disfrutar de esta noche, y luego mañana tenemos que pensar en el derbi, que es realmente importante para nosotros».
El City habrá disfrutado de 48 horas más de descanso antes del partido, pero Martínez no se inquieta por el calendario. «Esto es lo que queremos, jugar cada tres días, jugar en todas las competiciones», añadió. «Esto es lo que queremos desde hace mucho tiempo, ya sabes, y ahora estamos preparados. Tenemos que recuperarnos ahora y este es el nivel que queremos como equipo».
El defensa incluso vio puerta contra el Sabah, aunque insistió en que su principal prioridad siguen siendo sus labores defensivas. «Bueno, estoy contento con la actuación y con dejar la portería a cero», concluyó Martínez. «Soy defensa, ya sabes, y si marco está bien, si no marco, no importa, ya sabes. Para mí, lo importante es sumar los tres puntos y ganar y jugar buen fútbol, eso es lo más importante para mí y ya está».
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Una prueba crucial en Old Trafford
Ahora, el United afronta la prueba doméstica definitiva cuando el equipo de Enzo Maresca visite Old Trafford. Lograr un resultado positivo en el derbi podría suponer un gran punto de inflexión para la titubeante campaña del United en la Premier League.
Para Martínez, la prioridad inmediata será recuperarse antes del duelo del domingo. Su capacidad para volver a mantener a Haaland en silencio podría resultar decisiva a la hora de determinar qué lado de Mánchester se queda con el derecho a presumir.
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