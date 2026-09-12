Lisandro Martínez lanza una desafiante advertencia a Erling Haaland mientras el defensa del Manchester United se prepara para el derbi ante el Manchester City

El triunfo europeo de entre semana del United ha aportado una positividad vital a la plantilla, y Martínez reconoció la importancia del resultado. «Está claro que cuando ganas, tu confianza sube, ya sabes», explicó. «Pero ahora tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser humildes y disfrutar de esta noche, y luego mañana tenemos que pensar en el derbi, que es realmente importante para nosotros».

El City habrá disfrutado de 48 horas más de descanso antes del partido, pero Martínez no se inquieta por el calendario. «Esto es lo que queremos, jugar cada tres días, jugar en todas las competiciones», añadió. «Esto es lo que queremos desde hace mucho tiempo, ya sabes, y ahora estamos preparados. Tenemos que recuperarnos ahora y este es el nivel que queremos como equipo».

El defensa incluso vio puerta contra el Sabah, aunque insistió en que su principal prioridad siguen siendo sus labores defensivas. «Bueno, estoy contento con la actuación y con dejar la portería a cero», concluyó Martínez. «Soy defensa, ya sabes, y si marco está bien, si no marco, no importa, ya sabes. Para mí, lo importante es sumar los tres puntos y ganar y jugar buen fútbol, eso es lo más importante para mí y ya está».



