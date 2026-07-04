Lisandro Martínez, defensa central del Manchester United y de la selección argentina, se plantea RETIRARSE tras una racha de lesiones

La pareja del defensa, Muri López Benítez, ya explicó cómo la llegada de su hija, Aurora, fue su principal motivación durante la recuperación. Este hito familiar le dio la estabilidad para volver a la competición.

En una publicación en redes sociales a principios de este año, Martínez y su pareja dijeron: «¡Qué transformadora fue tu llegada a nuestras vidas, Aurora! Desde el momento en que supimos que existías, todo cobró otro significado, uno más profundo… ¡Esperar para tenerte en nuestros brazos fue maravilloso!

Te cuidamos tanto que también nos cuidamos a nosotros. No solo fue comida y ejercicio, sino palabras, calma, amor, conciencia y la capacidad de disfrutar cada segundo. Cuando tú estuviste lista, ¡nosotros también! Fue mágico.

«Nos anclaste al presente. Cada día parecía infinito y el tiempo se midió en momentos del corazón».