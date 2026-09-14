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Lisandro Martínez carga contra las decisiones «increíbles» del VAR tras la derrota de Manchester United en el derbi mientras el defensa arremete contra los árbitros de la Premier League
El gol de Haaland desata la furia
A pesar de que Phil Foden vio la roja directa en el minuto 23 por una entrada sobre Bruno Fernandes, los visitantes se llevaron los tres puntos gracias a un rápido contraataque al cumplirse la hora de partido. Haaland marcó el gol decisivo tras un centro raso de Josko Gvardiol, después de que el VAR validara el tanto, aunque Fernandez parecía disputar el balón desde una posición de fuera de juego. Al no saber aprovechar su superioridad numérica, el Manchester United tuvo que encajar una amarga derrota en casa.
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Martínez carga contra los árbitros
El central argentino estaba furioso por la decisión del VAR que permitió que se concediera el gol de la victoria del City en el minuto 60. Argumentó que el movimiento de Fernandez en posición de fuera de juego alteró claramente la línea defensiva antes de que Haaland enviara el balón al fondo de la red.
Hablando con ESPNdespués del pitido final, Martinez afirmó: "Está más que claro, todo el mundo lo vio. El gol de Haaland estuvo claramente influido por la jugada, porque yo le seguí y eso dejó a Haaland sin marca a nuestra espalda. Pero está bien, acabamos de empezar y ellos ya tienen mucho que resolver".
El jugador de 28 años intentó en un primer momento contener su frustración para evitar posibles sanciones disciplinarias de la Football Association (FA). Sin embargo, aun así condenó con dureza el nivel del árbitro Michael Oliver y de los oficiales del VAR en la máxima categoría del fútbol inglés.
"Los árbitros aquí... no puedo decir demasiado porque, si dices algo, te castigan por nada, a veces solo por decir la verdad. Pero está bien, ahora tenemos que aceptarlo y dejar que ellos y todos los demás vean los errores y decisiones evidentes", añadió.
"Lo que no entiendo es esto: con tantas cámaras aquí, en la mejor liga del mundo, con tanta gente mirando, dejarlo en manos de cinco o seis personas sentadas ahí que siguen tomando estas decisiones es increíble... Te afecta, te quita tres puntos, duele, pierdes un derbi, pero es lo que hay".
Un defensa exige una mejora urgente
El internacional argentino también señaló cómo la tarjeta roja del rival acabó volviéndose en contra de su equipo. A pesar de controlar el 55 por ciento de la posesión frente al 45 por ciento del City, al United le costó generar ocasiones realmente claras debido al profundo bloque defensivo del City.
Al reflexionar sobre la dinámica ante diez hombres, Martínez explicó: "Sí, sin duda... A veces piensas que contra diez hombres vas a tener obviamente más posesión, pero no pudimos generar peligro real porque se metieron atrás. Aun así, tenemos que adaptarnos al partido y a lo que vaya pasando. Lo estábamos haciendo muy bien cuando era 11 contra 11, luego expulsaron a Foden y todo cambió por completo. Y bueno, tienen jugadores rápidos que conservan muy bien la posesión, e hicieron lo que tenían que hacer".
La derrota en el derbi agrava todavía más un desolador inicio de temporada para el United, que es 13º en la clasificación tras haber encajado en cada partido de liga: "No estamos en nuestro mejor momento y, obviamente, no hemos empezado como queríamos. Nos falta la regularidad necesaria para ganar partidos pase lo que pase. A veces juegas mal, a veces juegas bien, pero tienes que ganar. Está claro que tenemos muchísimas cosas que mejorar. Necesitamos ser muy autocríticos y mostrar una cara completamente distinta".
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El partido de copa ofrece redención
El equipo de Michael Carrick debe recomponerse rápidamente cuando reciba al Brighton en la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles 16 de septiembre. Su fortaleza en las competiciones nacionales volverá a ponerse a prueba a domicilio ante el Fulham antes de medirse al Tottenham Hotspur el próximo mes. El técnico necesita encontrar pronto una fórmula eficaz para frenar los errores defensivos y alejar al club de la mitad baja de la tabla.
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