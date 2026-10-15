El Manchester United sufrió una dolorosa derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid el martes, lo que provocó una airada reacción de Martinez tras el partido. El futbolista de 28 años cargó contra la directiva del club y el director deportivo Jason Wilcox, a quienes acusó de no respaldar al entrenador Michael Carrick en el mercado de fichajes de verano.

Ante las informaciones de que los dirigentes del United se preparan para sancionar al defensa central, Martinez acudió a las redes sociales el miércoles para aclarar su postura. Aunque el internacional argentino trató de rebajar la tensión, su comunicado de 271 palabras no incluyó una disculpa directa a los directivos contra los que había cargado.

Las repercusiones llegan en un momento turbulento para el Manchester United, que ya ha perdido cinco de sus nueve primeros partidos de la temporada. La tensión en el vestuario quedó aún más patente cuando su compañero Amad Diallo publicó un enigmático mensaje en las redes sociales en el que escribió «una p*** vergüenza, no tengo palabras», lo que generó aún más polémica no deseada en torno a Old Trafford.



