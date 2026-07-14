Felicia Schroder, delantera sueca de 19 años, sobresale tras marcar 30 goles y dar nueve asistencias en la Damallsvenskan. Luego llevó al Hacken a ganar la Copa de Europa con ocho tantos. El Chelsea la quiso, pero fichó por el Real Madrid en lo que podría ser el segundo traspaso más caro del fútbol femenino.

También Erica Parkinson, la futbolista más joven convocada por Inglaterra en la era de Sarina Wiegman, ha cambiado de equipo. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Eso atrajo al North Carolina Courage de la NWSL, destino cada vez más habitual para jóvenes inglesas. De hecho, Laila Harbert, 15.ª en la lista NXGN 2026 de las mejores adolescentes del fútbol, también podría cruzar el Atlántico.

Lisa Baum se ha unido al Arsenal tras destacar en Alemania, superando el interés de Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern y London City.

¿Quién es esta joven delantera que ha seducido a tantos clubes de élite? ¿Qué aporta a un Arsenal que busca su primer título de la Superliga Femenina desde 2019? ¿Qué la hace tan especial?