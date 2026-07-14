Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Lisa Baum: nueva extremo de 19 años del Arsenal, fichada tras superar la competencia de Barcelona, Manchester United y otros clubes

Analysis
Arsenal Women
WSL Serie Primavera
L. Baum
Liga de Campeones
RB Leipzig
Bundesliga
FEATURES
Hamburger SV

Este mercado de fichajes de verano ha movido a varias estrellas del fútbol femenino: de Alexia Putellas a Georgia Stanway, de Sam Kerr a Mary Earps, de Beth Mead a Katie McCabe. También algunas jóvenes promesas cambian de equipo.

Felicia Schroder, delantera sueca de 19 años, sobresale tras marcar 30 goles y dar nueve asistencias en la Damallsvenskan. Luego llevó al Hacken a ganar la Copa de Europa con ocho tantos. El Chelsea la quiso, pero fichó por el Real Madrid en lo que podría ser el segundo traspaso más caro del fútbol femenino.

También Erica Parkinson, la futbolista más joven convocada por Inglaterra en la era de Sarina Wiegman, ha cambiado de equipo. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Eso atrajo al North Carolina Courage de la NWSL, destino cada vez más habitual para jóvenes inglesas. De hecho, Laila Harbert, 15.ª en la lista NXGN 2026 de las mejores adolescentes del fútbol, también podría cruzar el Atlántico.

Lisa Baum se ha unido al Arsenal tras destacar en Alemania, superando el interés de Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern y London City.

¿Quién es esta joven delantera que ha seducido a tantos clubes de élite? ¿Qué aporta a un Arsenal que busca su primer título de la Superliga Femenina desde 2019? ¿Qué la hace tan especial?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Donde todo comenzó

    Baum nació en Tanzania de padre alemán y madre tanzana. A los cuatro años se mudó a Alemania. Ya entonces amaba el fútbol gracias a su hermano Dennis, quien murió a los 17 en un accidente de coche.

    En su honor, lleva sus iniciales en las botas y una cinta en la muñeca con su nombre y una cita: «Así, él siempre está conmigo», declaró a *Die Welt*. «Ojalá estuviera aquí y pudiera ver todo lo que hago».

    Tras mudarse a Alemania, jugó en el MTV Ahrensbok y luego en el TSV Pansdorf, donde era la única chica. De ahí pasó a la cantera del Hamburgo. Con solo 15 años, en agosto de 2022, firmó su primer contrato profesional con el HSV hasta 2025.

    Al terminar ese vínculo se marchó al RB Leipzig como agente libre, pero en esos tres años fue clave para que el Hamburgo volviera a la Frauen-Bundesliga por primera vez desde 2012. En su primera temporada el equipo ascendió a segunda y, ese mismo año, llegó a las semifinales de la DFB-Pokal.

    Paralelamente, esta hábil delantera se fue consolidando en las selecciones juveniles de Alemania. Con 14 años debutó en la sub-16, con 15 pasó a la sub-17 y, ya con 17, jugó los cinco partidos del Mundial sub-20 hasta cuartos de final. En los últimos meses ha sido habitual en la sub-23, pese a tener solo 19 años.

    • Anuncios
  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    El gran salto

    El verano pasado Baum fue muy codiciada. Según la revista «kicker», el Bayern de Múnich —su club favorito desde niña— se interesó por ella, pero decidió fichar por el Leipzig, convencida de que «un nuevo comienzo» le vendría bien tras cuatro años en el Hamburgo y atraída por la ambición del club.

    Además, al haber ascendido a la Bundesliga en 2023, Leipzig aún se abre camino en la máxima categoría, lo que le garantizaba minutos. De hecho, solo tres compañeras jugaron más que ella la temporada pasada.

    Gracias a ello, acabó la temporada como máxima goleadora del RB Leipzig, con seis tantos y dos asistencias en 23 titularidades, en una liga de 14 equipos que el club cerró en décima posición. Su juego por las bandas y su capacidad para superar a su marcadora atrajeron la atención y alimentaron los rumores de traspaso.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Aunque la pasada temporada fue la primera de Baum con el Leipzig y su debut en la máxima categoría alemana, ya ha fichado por el Arsenal, según se anunció el martes.

    Arsenal ha perdido varias jugadoras en las últimas semanas, entre ellas la internacional inglesa Mead, fichada por el Manchester City. Esa salida deja a la entrenadora Renee Slegers sin opciones en las bandas, un problema que Baum llega a resolver.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Baum destaca por su estilo directo y su velocidad. No duda en encarar a las defensas, y su habilidad con ambos pies la hace impredecible.

    Puede recortar hacia dentro y disparar o encontrar espacio para centrar, y toma decisiones con madurez pese a su edad. Aún puede mejorar este aspecto —y lo hará—, pero el hecho de que la temporada pasada ocupara el séptimo puesto ex aequo en el ranking de ocasiones creadas en la Bundesliga, jugando en un equipo que terminó décimo, dice mucho de ella.

    Su potente disparo zurdo desde fuera del área y su capacidad para leer el juego y aparecer a tiempo en el área la convierten en una amenaza constante de gol. Sin balón, destaca por su intenso trabajo y su energía en la presión, cualidades clave en una delantera joven.

    Quienes han trabajado con ella destacan su actitud de mejora constante. Marwin Bolz, su entrenador en el Hamburgo, la describió como una jugadora «decidida a mejorar» y añadió: «No solo en cuanto a sus habilidades futbolísticas, sino también en su condición física y fortaleza mental», declaró al *Hamburger Morgenpost*.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    La actitud de Baum es clave: como jugadora joven, tiene margen de mejora que el tiempo y la experiencia corregirán. Su entusiasmo en la presión es notable, pero debe pulir sus acciones para ser más eficaz.

    También debe aprender a distinguir cuándo atacar y cuándo mantener la calma para construir el juego. Su buen pase le ayudará a mejorar, sobre todo en un equipo de primer nivel como el Arsenal, que suele dominar. En un equipo en construcción como el Leipzig, es lógico que arriesgue más en las transiciones.

    A veces sus actuaciones son irregulares, pero es normal en una delantera joven y la experiencia le dará más regularidad. El juego físico del nivel de élite se asimila con el tiempo: solo ha disputado una temporada en la máxima categoría.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    La siguiente... ¿Kerolin?

    Al ver jugar a Baum pienso en un par de jugadoras. Su excelente control del balón, su habilidad en el regate y su juego directo la acercan a Kerolin, estrella del Manchester City.

    Al igual que Baum, la brasileña puede jugar en varias posiciones de ataque y siempre busca superar a las defensas y crear ocasiones. Sin embargo, Baum, ligeramente más alta, tiene el potencial de ser más imponente físicamente.

    Cuando la jugadora de 19 años recorta hacia dentro y dispara desde lejos, aparecen trazos de Salma Paralluelo, exdelantera del Barcelona. Paralluelo mostró su letalidad en la final de la Liga de Campeones: marcó el 3-0 y, minutos después, el 4-0. Baum recurre cada vez más a esa misma estrategia, aunque conserva más características de extremo que Paralluelo, quien ha actuado principalmente como delantera centro a lo largo de su carrera.

  • Lisa Baum Germany U23 Women 2026Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Tras una sola temporada en la Bundesliga, será interesante ver cómo Baum afronta este nuevo paso. Tiene poca experiencia de élite, aunque ya jugó varios años en el fútbol senior, casi siempre en categorías inferiores.

    Antes, quizá habría más preocupación por un fichaje con el Arsenal, su principal pretendiente. Los Gunners han fichado a varias jóvenes en los últimos años, pero les ha costado integrarlas en el primer equipo, como ocurrió con Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji y Gio Queiroz. Sin embargo, la progresión de Smilla Holmberg este curso muestra que la situación podría ser distinta bajo la dirección de Slegers, quien se hizo cargo del equipo de forma permanente en enero del año pasado.

    Además, el estilo de Slegers, que suele rotar a las jugadoras de banda tanto entre partidos como durante ellos, suele favorecer la adaptación progresiva. Esa exposición gradual a la Superliga Femenina podría beneficiar a Baum, dada su relativa inexperiencia, al igual que la tendencia de Slegers a elegir a sus jugadoras de banda según quién se adapte mejor a cada partido.

    A sus 19 años, ha tomado una gran decisión, y todo indica que es una persona sensata capaz de elegir el camino correcto. «Mi objetivo no es ser una estrella, sobre todo quiero ser feliz con lo que hago», declaró a Die Welt a principios de este año, en una entrevista en la que descartó la idea de que el Mundial absoluto del próximo verano fuera un objetivo para ella, fijándose en cambio como meta la Eurocopa que se celebrará en casa en 2029.

    Su visión de futuro, su sensatez y su gran talento pueden llevarla lejos. Ella lo sabe y el Arsenal también.