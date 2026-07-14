Felicia Schroder, delantera sueca de 19 años, sobresale tras marcar 30 goles y dar nueve asistencias en la Damallsvenskan. Luego llevó al Hacken a ganar la Copa de Europa con ocho tantos. El Chelsea la quiso, pero fichó por el Real Madrid en lo que podría ser el segundo traspaso más caro del fútbol femenino.

También destaca Erica Parkinson, la futbolista más joven convocada por Inglaterra bajo Sarina Wiegman. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Eso atrajo al North Carolina Courage de la NWSL, destino cada vez más habitual para jóvenes inglesas. También podría cruzar el Atlántico Laila Harbert, 15.ª en la lista NXGN 2026 de las mejores adolescentes del fútbol.

Lisa Baum es la última en unirse a este grupo tras fichar este verano. Según Bild, varios clubes como Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Múnich y London City Lionesses pujaron por ella, pero el Arsenal se impuso y la presentó el martes como su quinto refuerzo.

¿Quién es esta joven delantera y qué aporta a un Arsenal que no gana la Superliga Femenina desde 2019?