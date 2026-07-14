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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Lisa Baum: extremo de 19 años del Arsenal, fichado tras superar la competencia de Barcelona y Manchester United

Analysis
Arsenal Women
L. Baum
WSL Serie Primavera
Liga de Campeones
FEATURES

Este mercado de fichajes de verano ha movido a grandes figuras del fútbol femenino: de Alexia Putellas a Georgia Stanway, Sam Kerr, Mary Earps, Beth Mead y Katie McCabe. Además, varias jóvenes promesas también cambian de equipo.

Felicia Schroder, delantera sueca de 19 años, sobresale tras marcar 30 goles y dar nueve asistencias en la Damallsvenskan. Luego llevó al Hacken a ganar la Copa de Europa con ocho tantos. El Chelsea la quiso, pero fichó por el Real Madrid en lo que podría ser el segundo traspaso más caro del fútbol femenino.

También destaca Erica Parkinson, la futbolista más joven convocada por Inglaterra bajo Sarina Wiegman. Con 18 años fue elegida Mejor Jugadora Joven de la liga portuguesa 2024-25 y luego aumentó sus cifras de goles y asistencias con el Valadares Gaia. Eso atrajo al North Carolina Courage de la NWSL, destino cada vez más habitual para jóvenes inglesas. También podría cruzar el Atlántico Laila Harbert, 15.ª en la lista NXGN 2026 de las mejores adolescentes del fútbol.

Lisa Baum es la última en unirse a este grupo tras fichar este verano. Según Bild, varios clubes como Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern de Múnich y London City Lionesses pujaron por ella, pero el Arsenal se impuso y la presentó el martes como su quinto refuerzo.

¿Quién es esta joven delantera y qué aporta a un Arsenal que no gana la Superliga Femenina desde 2019?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Donde todo comenzó

    Baum nació en Tanzania de padre alemán y madre tanzana. A los cuatro años se mudó a Alemania. Ya entonces amaba el fútbol gracias a su hermano Dennis, quien murió a los 17 en un accidente de coche.

    En su honor lleva sus iniciales en las botas y una cinta en la muñeca con su nombre y una cita: «Así, él siempre está conmigo», declaró a *Die Welt*. «Ojalá estuviera aquí y pudiera ver todo lo que hago».

    Tras mudarse a Alemania, jugó en el MTV Ahrensbok y luego en el TSV Pansdorf, donde era la única chica. De ahí pasó a la cantera del Hamburgo. Con solo 15 años, en agosto de 2022, firmó su primer contrato profesional con el HSV hasta 2025.

    Al terminar ese vínculo se marchó al RB Leipzig como agente libre, pero en esos tres años fue clave para que el Hamburgo volviera a la Frauen-Bundesliga por primera vez desde 2012. En su primera temporada el equipo subió a segunda y, ese mismo año, llegó a las semifinales de la DFB-Pokal.

    Paralelamente, esta hábil delantera se fue consolidando en las selecciones juveniles de Alemania. Con 14 años debutó en la sub-16, con 15 pasó a la sub-17 y, ya con 17, jugó los cinco partidos del Mundial sub-20 que llevó a su selección a cuartos de final. En los últimos meses ha sido titular habitual en la sub-23, pese a tener solo 19 años.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    El gran salto

    El verano pasado Baum fue muy codiciada. Según «kicker», el Bayern de Múnich —su club favorito desde niña— se interesó por ella, pero ella optó por fichar con el Leipzig, convencida de que un nuevo comienzo le vendría bien tras cuatro años en el Hamburgo y atraída por la ambición del club.

    Además, al haber ascendido a la Bundesliga en 2023, Leipzig aún se abre camino en la máxima categoría, lo que le garantizaba minutos. De hecho, solo tres compañeras jugaron más que ella la temporada pasada.

    Gracias a ello, acabó la temporada como máxima goleadora del RB Leipzig, con seis tantos y dos asistencias en 23 titularidades, en una liga de 14 equipos que cerró en décima posición. Su juego por las bandas y su capacidad para superar a su marcadora atrajeron la atención y alimentaron los rumores de traspaso.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    ¿Qué tal va todo?

    Aunque la pasada temporada fue la primera de Baum con el Leipzig y su debut en la máxima categoría alemana, ya ha fichado por el Arsenal, según se anunció el martes.

    Arsenal ha perdido varias jugadoras en las últimas semanas, entre ellas la internacional inglesa Mead, fichada por el Manchester City. Esa salida deja a la entrenadora Renee Slegers sin opciones en las bandas, un problema que Baum llega a resolver.

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Principales puntos fuertes

    Baum destaca por su estilo directo y su velocidad, que la convierten en una amenaza constante. Su habilidad con el balón y su dominio de ambos pies la hacen impredecible.

    Puede recortar hacia dentro y disparar o encontrar espacio para centrar, y toma decisiones con madurez pese a su edad. Aún puede mejorar este aspecto —y lo hará—, pero el hecho de que la temporada pasada ocupara el séptimo puesto ex aequo en el ranking de ocasiones creadas en la Bundesliga, jugando en un equipo que terminó décimo, dice mucho de ella.

    Su peligro ante el gol se basa en un potente disparo, sobre todo con la izquierda, y en su capacidad para leer el juego y aparecer a tiempo en el área. Sin balón, destaca por su intenso trabajo y energía en la presión, cualidades clave en una delantera joven.

    Quienes la conocen destacan su compromiso. Marwin Bolz, su técnico en el Hamburgo, la definió como «decidida a mejorar» y destacó su evolución técnica, física y mental en declaraciones al *Hamburger Morgenpost*.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Hay margen de mejora

    La actitud de Baum es clave: como cualquier jugadora joven, tiene margen de mejora que el tiempo y la experiencia corregirán. Su entusiasmo en la presión es notable, aunque aún debe pulir acciones y ganar eficacia.

    También debe aprender a distinguir cuándo atacar y cuándo mantener la calma para construir el juego. Su buen pase le ayudará a mejorar, sobre todo en un equipo de primer nivel como el Arsenal, que suele dominar el partido. En un equipo en construcción como el Leipzig, es lógico que busque arriesgar más en las transiciones.

    A veces sus actuaciones son irregulares, pero es normal en una delantera joven y la experiencia aportará más regularidad. El juego físico del nivel de élite se asimila con el tiempo: apenas lleva una temporada en la máxima categoría.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    La siguiente... ¿Kerolin?

    Al ver jugar a Baum pienso en un par de jugadoras. Su excelente control del balón, su habilidad en el regate y su juego directo la acercan a Kerolin, estrella del Manchester City.

    Al igual que Baum, la brasileña puede jugar en varias posiciones de ataque y siempre busca superar a las defensas y crear ocasiones. Sin embargo, Baum, ligeramente más alta, tiene el potencial de ser más imponente físicamente.

    Cuando la jugadora de 19 años recorta hacia dentro y dispara desde lejos, recuerda a Salma Paralluelo, exdelantera del Barcelona. Paralluelo mostró su letalidad en la final de la Liga de Campeones: marcó el 3-0 y, minutos después, el 4-0. Esa estrategia ya es un recurso habitual en Baum, aunque conserva más características de extremo que Paralluelo, quien ha actuado principalmente como delantera centro.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    ¿Y ahora qué?

    Tras una sola temporada en la Bundesliga, será interesante ver cómo Baum afronta este nuevo paso. Tiene poca experiencia élite, aunque ya jugó varios años en el fútbol sénior, casi siempre en categorías inferiores.

    Antes, quizá habría más recelo ante un fichaje por el Arsenal. Los Gunners han incorporado a varias jóvenes en los últimos años, pero les ha costado integrarlas en el primer equipo, como ocurrió con Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji y Gio Queiroz. Sin embargo, la progresión de Smilla Holmberg esta temporada indica que las cosas pueden ser diferentes bajo la dirección de Slegers, quien asumió el cargo de forma definitiva en enero del año pasado.

    Además, el estilo de Slegers, que suele rotar a las jugadoras de banda tanto entre partidos como durante ellos, suele favorecer la adaptación progresiva. Esa exposición gradual a la Superliga Femenina podría beneficiar a Baum, dada su relativa inexperiencia, al igual que la tendencia de Slegers a elegir a sus jugadoras de banda según quién se adapte mejor a cada partido.

    A sus 19 años, ha tomado una gran decisión y todo indica que es una persona sensata capaz de elegir el camino correcto. «Mi objetivo no es ser una estrella, sobre todo quiero ser feliz con lo que hago», declaró a *Die Welt* a principios de este año, en una entrevista en la que descartó la idea de que el Mundial absoluto del próximo verano fuera un objetivo para ella, fijándose en cambio como meta la Eurocopa que se celebrará en casa en 2029.

    Su visión a largo plazo y su sensatez, unidas a su gran talento, pueden llevarla lejos. Ella lo sabe y el Arsenal también.