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¡Liquidación en la Juventus! La Juventus pone en el mercado a estrellas como Nico Gonzalez y Teun Koopmeiners
Movimientos estratégicos en Turín
Según Corriere dello Sport, la Juventus ha desplazado su principal foco hacia las salidas de jugadores mientras busca reestructurar su plantilla. Los dirigentes del club están trabajando activamente para aligerar la plantilla y obtener fondos mediante traspasos permanentes y salidas estratégicas.
La estrategia refleja un cambio importante en Turín, ya que la directiva aborda la profundidad de la plantilla y la planificación financiera. En los próximos días, la cúpula deberá tomar varias decisiones clave a medida que avancen las negociaciones con los clubes interesados.
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Encabeza la lista de salidas
Gonzalez y Koopmeiners encabezan la lista de jugadores que podrían salir del Allianz Stadium. Ambos se encuentran en el centro de una intensa especulación de mercado tras etapas irregulares en la Juventus.
El club está dispuesto a valorar propuestas serias por el dúo mientras busca facilitar una transición fluida. Encontrar destinos adecuados que satisfagan tanto la valoración del club como las ambiciones de los jugadores sigue siendo una prioridad
Gestionar la plantilla
Aligerar la plantilla es esencial para que el cuerpo técnico mantenga un grupo equilibrado y competitivo. Gestionar las salidas de forma eficaz también permitirá generar espacio y margen económico para posibles nuevas incorporaciones antes de que se cierre el mercado.
El equipo directivo está trabajando estrechamente con intermediarios para resolver el futuro de varios jugadores tanto secundarios como de alto perfil. Equilibrar las cuentas sin perder calidad en la plantilla es una tarea delicada para los directores deportivos.
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De cara al mercado de fichajes
A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, aumenta la presión sobre la Juventus para cerrar estas salidas cruciales. Resolver los futuros de Gonzalez y Koopmeiners marcará el tono del resto de los movimientos veraniegos del club.
Tanto los aficionados como los analistas seguirán de cerca cómo el club turinés gestiona esta fase decisiva. Unas ventas exitosas acabarán allanando el camino para los ajustes finales de la plantilla.
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