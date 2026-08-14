Según Corriere dello Sport, la Juventus ha desplazado su principal foco hacia las salidas de jugadores mientras busca reestructurar su plantilla. Los dirigentes del club están trabajando activamente para aligerar la plantilla y obtener fondos mediante traspasos permanentes y salidas estratégicas.

La estrategia refleja un cambio importante en Turín, ya que la directiva aborda la profundidad de la plantilla y la planificación financiera. En los próximos días, la cúpula deberá tomar varias decisiones clave a medida que avancen las negociaciones con los clubes interesados.