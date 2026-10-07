El ambiente que rodeó la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín no se pareció a ningún otro, ya que toda la atención se centró en la despedida de Messi más que en el marcador. Scaloni admitió que a sus jugadores les resultó difícil mantener la compostura habitual en una noche tan significativa. El seleccionador señaló que el peso de la ocasión impactó directamente en el rendimiento sobre el césped, especialmente durante los primeros compases del encuentro.

«Después del partido solo lo saludé, ya tenía bastante encima como para que yo le preguntara algo. Todo fue muy emotivo y en la primera parte fue donde los propios compañeros no sabían qué jugada elegir, estaban nerviosos, porque era una noche especial. No es fácil para el compañero que quiere que se vaya de la mejor manera. Para ellos también es incomparable y por eso la primera parte no fue buena, porque todos queríamos que diera lo mejor de sí», reveló Scaloni, tal y como recoge LA NACION.