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Lionel Scaloni revela que la selección argentina tuvo problemas con los nervios durante la emotiva despedida de Lionel Messi
Emociones abrumadoras para la selección argentina
El ambiente que rodeó la victoria de Argentina por 3-0 ante Benín no se pareció a ningún otro, ya que toda la atención se centró en la despedida de Messi más que en el marcador. Scaloni admitió que a sus jugadores les resultó difícil mantener la compostura habitual en una noche tan significativa. El seleccionador señaló que el peso de la ocasión impactó directamente en el rendimiento sobre el césped, especialmente durante los primeros compases del encuentro.
«Después del partido solo lo saludé, ya tenía bastante encima como para que yo le preguntara algo. Todo fue muy emotivo y en la primera parte fue donde los propios compañeros no sabían qué jugada elegir, estaban nerviosos, porque era una noche especial. No es fácil para el compañero que quiere que se vaya de la mejor manera. Para ellos también es incomparable y por eso la primera parte no fue buena, porque todos queríamos que diera lo mejor de sí», reveló Scaloni, tal y como recoge LA NACION.
- AFP
Reflexiones sobre el mejor de la historia de los entrenadores
Al propio seleccionador le costó contener sus emociones y se le vio con lágrimas en los ojos durante el himno nacional. Después de guiar a Messi hacia la gloria en el Mundial y la Copa América, Scaloni se ha convertido en sinónimo de los años más exitosos del capitán. El vínculo entre ambos sigue siendo la base de una etapa en la que Argentina recuperó su condición de fuerza dominante en el fútbol mundial.
«Un día muy emotivo y al mismo tiempo triste, porque ya no va a jugar más con esta camiseta. Eterno agradecimiento por todo lo que nos ha dado, por defender esta camiseta como el mejor. Para mí fue un sueño dirigirle, es una realidad. Se lo dije delante de todos con la poca energía que tenía. Un sueño que pude hacer realidad, porque en ningún momento de mi vida pensé que podría ser su entrenador: el mejor futbolista de la historia», explicó el seleccionador.
El aura del GOAT
Scaloni se apresuró a señalar que no es solo la capacidad técnica de Messi lo que se echará de menos, sino la presencia intangible que aportaba tanto en el vestuario como sobre el césped. Incluso con 39 años, el delantero seguía siendo el punto focal de la identidad táctica y la fortaleza emocional del equipo. El seleccionador admitió que, pese a la irrupción de jóvenes talentos, la «aura» específica que aportaba el rosarino es algo que nunca ha visto en nadie más durante su larga carrera en este deporte.
«La sensación de tener al mejor jugador de tu lado es algo imposible de entender. Tenerlo de tu lado no tiene comparación. Podemos formar un gran equipo, pero nunca he visto esa aura en nadie más. Lo que genera no se parece a nada que haya visto jamás», añadió Scaloni.
- AFP
Adaptarse a la vida después de la leyenda
De cara al futuro, el cuerpo técnico afronta la ardua tarea de reestructurar un equipo que ha girado en torno al genio de Messi durante casi dos décadas. Aunque Scaloni expresó su confianza en la nueva generación de talento que está emergiendo dentro de la plantilla, reconoció que es imposible reemplazar a un talento tan singular. El planteamiento táctico debe orientarse ahora hacia un esfuerzo colectivo para llenar ese vacío.
«Tenemos jugadores nuevos que han aportado una perspectiva fresca y cosas que antes no teníamos, como jugar con extremos. Es una buena alternativa y estamos contentos a pesar de que solo sean tres partidos. Estamos trabajando en la cohesión del equipo, en nuevos conceptos, y verles entrenar y combinarse nos da buenas perspectivas», señala Scloni.
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