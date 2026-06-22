Lionel Scaloni responde con elegancia a la afirmación de Carlo Ancelotti de que Argentina «no practica un fútbol de alta intensidad»

Antes del segundo partido de Argentina en el Grupo J, en Dallas, Scaloni respondió a los comentarios de Ancelotti sobre el estilo de juego de los campeones del mundo. El técnico italiano había dicho que los sudamericanos no siempre apuestan por la alta intensidad y la presión constante, lo que generó debate sobre su esfuerzo físico en la cancha.

En la rueda de prensa, Scaloni lo restó importancia: «Lo tomo como un cumplido. Habló muy bien de nosotros. Entendí lo que dijo, aunque mezcló español, italiano y portugués, así que quizá no quedó claro. No fue una crítica», afirmó el seleccionador.