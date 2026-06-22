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Lionel Scaloni responde con elegancia a la afirmación de Carlo Ancelotti de que Argentina «no practica un fútbol de alta intensidad»
Scaloni minimiza las tensiones con Ancelotti
Antes del segundo partido de Argentina en el Grupo J, en Dallas, Scaloni respondió a los comentarios de Ancelotti sobre el estilo de juego de los campeones del mundo. El técnico italiano había dicho que los sudamericanos no siempre apuestan por la alta intensidad y la presión constante, lo que generó debate sobre su esfuerzo físico en la cancha.
En la rueda de prensa, Scaloni lo restó importancia: «Lo tomo como un cumplido. Habló muy bien de nosotros. Entendí lo que dijo, aunque mezcló español, italiano y portugués, así que quizá no quedó claro. No fue una crítica», afirmó el seleccionador.
- AFP
La definición de la intensidad en el fútbol moderno
El seleccionador argentino, Scaloni, defendió su filosofía táctica y cuestionó la obsesión por presionar sin pausa. Para él, la solidez defensiva y la inteligencia en la transición superan al simple esfuerzo físico. Añadió que la mayoría de los equipos de élite prefieren el control al caos, sobre todo en la vorágine de un gran torneo.
«Hay que ver qué se entiende por intensidad», añadió. «Cuando no tienes el balón, debes evitar que te hagan daño. Pocos presionan arriba y hombre a hombre; los equipos se hacen fuertes en el centro del campo, donde se decide el partido. Da igual si atacas con tres delanteros o defiendes con tres o cinco atrás: lo importante es cómo reaccionas cuando pierdes el balón».
La evolución desde el triunfo en Catar 2022
Al recordar cómo ha cambiado la plantilla desde que levantaron el trofeo en Catar, Scaloni destacó la llegada de jóvenes como Nico Paz y Giuliano Simeone. Piensa que el equipo mantiene su hambre de victoria y, además, ha sumado nuevos perfiles tácticos al banquillo, lo que permite un juego ofensivo más directo cuando hace falta.
Añadió: «El equipo va por buen camino, aunque hayan pasado tres años y medio. No han dado muestras de bajar el ritmo y por eso están aquí. Siempre hay margen de mejora y han entendido muy bien el mensaje. Es muy difícil que todos estén al 100 % debido al número de partidos disputados, pero los 26 jugadores están disponibles y listos para jugar».
- AFP
La trayectoria de Argentina y Brasil en la fase de grupos
El principal objetivo de Scaloni es asegurar el pase desde el Grupo J. Argentina se prepara para un encuentro decisivo contra una impresionante selección austriaca, con ambos equipos empatados a tres puntos. Una victoria de los campeones del mundo podría asegurarles el primer puesto del grupo.
En la otra zona, Brasil respiró tras golear 3-0 a Haití y le basta un empate ante Escocia para avanzar a dieciseisavos.