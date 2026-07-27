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Lionel Scaloni pide perdón a la afición argentina por el fracaso en la candidatura para el Mundial 2026, en un nuevo comunicado
Scaloni reflexiona sobre una semana de emociones encontradas
Scaloni, reservado y alejado de los medios, sintió que el momento exigía hablar directamente con los seguidores que acompañaron al equipo por Norteamérica.
El seleccionador comenzó su comunicado destacando el desgaste emocional de la semana y escribió: «Tras días de tristeza, alegría, lágrimas y sonrisas, por fin puedo sentarme a escribir. Aunque no soy muy aficionado a las redes, quizá esta sea la mejor forma de llegar a vosotros».
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Una disculpa por el sueño que no llegó a cumplirse
Scaloni asumió la responsabilidad ante los millones de aficionados que soñaban con repetir el título de 2022. Sin excusas tácticas ni culpas externas, pidió disculpas por no lograr el trofeo. Reconoció lo que el fútbol representa para los argentinos, un breve escape de sus problemas diarios.
«Solo puedo decir que siento no haberos traído otro trofeo y no haberos dado una nueva alegría, aunque fuera por unos días, que os hiciera olvidar las cosas malas de la vida», declaró Scaloni.
En defensa de los «guerreros» y sus valores
Aunque el resultado no fue el esperado, Scaloni destacó el carácter y la resistencia de sus jugadores durante el torneo. Los llamó «guerreros». El seleccionador, de 48 años, resaltó que su legado no se mide solo por títulos, sino por cómo defendieron la camiseta bajo presión.
Scaloni afirmó: «Pero quiero que recordéis lo que intentamos transmitir a este grupo de jugadores, mis guerreros, como los llamaba cuando hablaba de ellos con mi mujer. «El esfuerzo, el deseo, la voluntad, el “puedo”, negarse a rendirse aunque todo se complique, darlo todo aun cuando ya no quede nada, soportar críticas duras de quien ni nos conoce, la serenidad, la voluntad de seguir adelante cuando las piernas ya no obedecen a la mente… Ese es el verdadero trofeo».
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Gratitud y un futuro incierto
Al cerrar su discurso, Scaloni agradeció a todo el equipo que apoyó al plantel: desde su cuerpo técnico hasta los trabajadores “silenciosos” de la AFA que cuidaron cada detalle. Reconoció que una campaña mundialista es un esfuerzo colectivo. Sin embargo, aún no aclaró su futuro con Argentina, pues su contrato vence en diciembre.
«Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, a los jugadores, al personal de la AFA, a quienes trabajan en silencio para que estemos a gusto, y a todos y cada uno de vosotros por el cariño que nos habéis mostrado», afirmó Scaloni.
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