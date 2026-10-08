Antes del partido del martes contra Benín, Scaloni priorizó la amistad por encima de los lazos profesionales cuando le preguntaron por la posible salida de su colega: «No hay duda de que, además de ser extremadamente importante, es mi amigo. Quiero lo mejor para él. Si quiere tomar una decisión, es justo que pueda hacerlo».

A pesar de darle su total respaldo, el seleccionador no se anduvo con rodeos sobre el vacío que dejaría Samuel: «La puerta está abierta para él. No habrá ningún problema si eso es lo que sucede. Sería una pérdida enorme, y veremos qué pasa si no está aquí de ahora en adelante».