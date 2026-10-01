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Lionel Scaloni elogia a la sensación de Boca Juniors Leonel Flores tras su intrépido debut con Argentina ante Bolivia
Un adolescente aprovecha su oportunidad con la selección absoluta
Los focos en Córdoba apuntaron de inmediato a la joven promesa de Boca, que acaparó titulares con una aparición en la segunda parte sin complejos. Al entrar por Lisandro Martinez a falta de diez minutos, el futbolista de 19 años exhibió un regate valiente y estuvo a punto de coronar su debut con un gol, pero Guillermo Viscarra desvió su volea tras un centro de Roman Vega. El amistoso terminó finalmente con una contundente victoria por 4-0 para la subcampeona del Mundial 2026 ante una multitud eufórica en el Estadio Mario Alberto Kempes.
- AFP
Scaloni pide un desarrollo paciente
El enfoque sin miedo del adolescente en su debut con la absoluta recibió importantes elogios del seleccionador argentino durante su rueda de prensa posterior al partido. En declaraciones a los periodistas, Scaloni subrayó la necesidad de gestionar al extremo con sensatez: "Les pedimos a los jóvenes que den lo que dan en sus clubes. Si vinieran aquí y no lo hicieran, entonces sí estaríamos preocupados. Leo lo hace muy bien y tenemos que protegerlo. Tenemos que estar cerca de él y gestionarlo correctamente. Sé que El Vasco (Arruabarrena) y El Mono Markic saben cómo llevarlo en Boca".
El seleccionador concluyó: "Es un talento que hay que cuidar, igual que Franco [Mastantuono]. Esa es la única manera de que den sus frutos. Sería increíble que hiciera en cada partido lo que mostró hoy en 10 minutos, pero debemos mantener la calma. Por nuestra parte, siempre vamos a cuidarlo".
«Esto es un sueño hecho realidad»
Ese convincente cameo supuso otro hito en el meteórico ascenso del delantero, que solo ha disputado 17 partidos con el primer equipo de Boca desde su debut el 16 de julio de 2026. Al valorar este hito ante los periodistas, Flores dijo: "Sí, esto es un sueño hecho realidad, algo por lo que he luchado desde que era un niño. Estoy encantado por mí y por mi familia, que siempre ha estado a mi lado. Ahora toca ir a por más".
Al revelar las instrucciones que le dio Scaloni antes de saltar al campo, el extremo explicó: "Me pidió que hiciera lo que hago en Boca, lo que he estado haciendo para mi club, y eso fue exactamente lo que hice. Jugué con tranquilidad y con toda la confianza que él me dio, y las cosas salieron realmente bien".
Subrayando su confianza en sí mismo sobre el terreno de juego, añadió: "Estoy contento con los minutos que tuve. Jugar al fútbol me hace feliz. Desde que era un niño, siempre he tenido mucha personalidad; cuando se trata de jugar, no me importa quién tenga delante".
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A la emergente promesa le espera un calendario exigente
La contundente victoria sobre Bolivia proporciona una base sólida para que Scaloni siga adelante con la renovación de su plantilla de cara al amistoso contra Burkina Faso del 3 de octubre. Ese partido servirá de antesala a la emotiva despedida de Lionel Messi contra Benín en el Estadio Monumental tres días después. Para Flores, sus animosos diez minutos sobre el césped en Córdoba suponen un argumento de peso para disponer de más minutos si Scaloni rota a su equipo en los próximos partidos.
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