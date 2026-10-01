Lionel Scaloni elogia a la sensación de Boca Juniors Leonel Flores tras su intrépido debut con Argentina ante Bolivia

Ese convincente cameo supuso otro hito en el meteórico ascenso del delantero, que solo ha disputado 17 partidos con el primer equipo de Boca desde su debut el 16 de julio de 2026. Al valorar este hito ante los periodistas, Flores dijo: "Sí, esto es un sueño hecho realidad, algo por lo que he luchado desde que era un niño. Estoy encantado por mí y por mi familia, que siempre ha estado a mi lado. Ahora toca ir a por más".

Al revelar las instrucciones que le dio Scaloni antes de saltar al campo, el extremo explicó: "Me pidió que hiciera lo que hago en Boca, lo que he estado haciendo para mi club, y eso fue exactamente lo que hice. Jugué con tranquilidad y con toda la confianza que él me dio, y las cosas salieron realmente bien".

Subrayando su confianza en sí mismo sobre el terreno de juego, añadió: "Estoy contento con los minutos que tuve. Jugar al fútbol me hace feliz. Desde que era un niño, siempre he tenido mucha personalidad; cuando se trata de jugar, no me importa quién tenga delante".