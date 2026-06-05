El once ideal de la MLS All-Star cumple las expectativas, elegido por aficionados, medios y jugadores:

Portero: Brian Schwake (Nashville SC)

Lateral izquierdo: Anthony Markanich (Minnesota United); centrales: Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire) y Tim Ream (Charlotte FC); lateral derecho: Andy Najar (Nashville SC)

Centrocampista defensivo: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps). Centrocampistas ofensivos: Zavier Gozo (Real Salt Lake) y Hany Mukhtar (Nashville SC).

Delanteros: Hugo Cuypers (Chicago Fire), Son Heung-Min (LAFC) y Leo Messi (Inter Miami).