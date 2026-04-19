¡Lionel Messi y Mohamed Salah quedan fuera! Thiago elige a otros héroes del Barcelona y del Liverpool como sus tres mejores compañeros de equipo

Formado en La Masía, Thiago vivió el apogeo del Barcelona de Guardiola. Aunque muchos señalan a Messi, él eligió a su mejor compañero en el Camp Nou.

En el pódcast de Peter Crouch, el español explicó por qué Andrés Iniesta superó al ocho veces ganador del Balón de Oro. «En el Barcelona tenías desde el portero hasta el delantero», recordó. «Pero la comprensión del juego, esa mezcla de táctica y talento, era de Andrés Iniesta. Teníamos a Messi, Xavi, Busquets... muchos genios. Iniesta jugaba en mi posición y yo me identificaba con él».