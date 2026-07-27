Lionel Messi y Kylian Mbappé se quedan sin el premio al «Gol del Torneo» del Mundial, ya que el emblemático tanto contra Argentina se lleva el galardón

La FIFA ha anunciado que el gol de Cabral a Argentina en dieciseisavos es el «Gol Hyundai del Torneo» del Mundial 2026. El defensa de 23 años, nacido en Róterdam, protagonizó una jugada individual brillante que cautivó a los aficionados y le permitió superar en la votación a Messi, Mbappé y Julián Álvarez.

En la jugada, Lopes Cabral se desmarcó de Alexis Mac Allister y lanzó un disparo con efecto que superó a Emiliano Martínez y se coló por la escuadra.

Este prestigioso galardón le sitúa en la élite de ganadores anteriores, entre los que se encuentran James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.