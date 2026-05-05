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Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los Roger Federer y Rafael Nadal del fútbol, mientras Thierry Henry evita elegir un «GOAT» único
Un vínculo inquebrantable de grandeza
Durante un acto en Londres, Henry habló sobre la eterna rivalidad entre Messi y Ronaldo. Al ser preguntado por un ganador, el exdelantero del Barcelona respondió que compararlos es un error: «¿Por qué separarlos, si se puede disfrutar de ambos?». “Claro, jugué con Leo y lo prefiero por cariño, pero nunca iré en contra de Cristiano. Ambos están en la luna del fútbol: son de otro planeta y se han hecho mejores mutuamente, como Nadal y Federer, o Prost y Senna. Cris y Leo están fuera de competencia”.
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Desafiando al tiempo al más alto nivel
Más allá de su talento, el francés destacó la resistencia del dúo en la cima del fútbol. «No son normales», dijo Henry. «No se trata solo de estar siempre en la cima, de sus goles o récords... Lo que más admiro es su longevidad. Para lograrla hay que comer bien, evitar las fiestas, estar con la familia, entrenar duro y trabajar más que nadie. Su forma de vivir es digna de admiración».
Un duopolio estadístico sin parangón en la historia
Las cifras de su rivalidad son asombrosas y conforman un duopolio sin precedentes. El maestro argentino tiene ocho Balones de Oro y cuatro premios «The Best» de la FIFA, más diez Ligas, cuatro Champions y el Mundial 2022. Por su parte, el portugués atesora cinco Balones de Oro, tres The Best y cinco Champions, además de títulos ligueros con Manchester United, Real Madrid y Juventus y la Euro 2016 con Portugal.
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Se acerca el capítulo final
A punto de retirarse, Ronaldo busca su Mundial y los 1000 goles, mientras Messi aspira a un segundo título con Argentina.