Durante un acto en Londres, Henry habló sobre la eterna rivalidad entre Messi y Ronaldo. Al ser preguntado por un ganador, el exdelantero del Barcelona respondió que compararlos es un error: «¿Por qué separarlos, si se puede disfrutar de ambos?». “Claro, jugué con Leo y lo prefiero por cariño, pero nunca iré en contra de Cristiano. Ambos están en la luna del fútbol: son de otro planeta y se han hecho mejores mutuamente, como Nadal y Federer, o Prost y Senna. Cris y Leo están fuera de competencia”.