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Lionel Messi vuelve a los entrenamientos del Inter Miami mientras el icono argentino centra su atención en la lucha por los playoffs de la MLS tras una emotiva despedida de la selección nacional
El veterano talismán retoma los entrenamientos con el equipo doméstico
El icono de 39 años ha regresado a Florida para ponerse a punto físicamente tras una emotiva despedida en la victoria de Argentina por 3-0 sobre Benín el martes. Se despidió a lo grande ante su afición en Buenos Aires, transformando un penalti y asistiendo en dos goles. A las órdenes del entrenador Kily Gonzalez, su atención está ahora completamente centrada en completar la temporada regular para asegurar una plaza en los playoffs de la MLS.
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El prolífico maestro lidera las métricas ofensivas
La capacidad goleadora del veterano delantero sigue dominando las clasificaciones individuales de la máxima categoría norteamericana esta temporada. Lidera la tabla de goleadores de la liga con 21 tantos y además encabeza la clasificación de asistencias gracias a 13 pases decisivos. Esa amenaza ofensiva queda aún más subrayada por sus 150 disparos a puerta, muy por delante de su perseguidor más cercano, Milan Iloski, que ha registrado 105 intentos.
El conjunto de Florida apunta al posicionamiento de cara a la postemporada
Esa excepcional producción ofensiva brinda la plataforma para el impulso de Miami hacia los playoffs durante el tramo final de la temporada regular. Actualmente es tercero con 46 puntos en 27 partidos, el Inter Miami sigue empatado con el New England, segundo clasificado, mientras busca recortar la imponente ventaja de 14 puntos de Nashville. Un puesto entre los siete primeros en los siete encuentros restantes garantizaría al equipo de Gonzalez la clasificación directa para la serie al mejor de tres, evitándole un comprometido partido de comodín.
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Los visitantes de la capital prueban las acreditaciones para la conferencia
Las Garzas regresan a la competición doméstica este sábado, cuando el D.C. United visite el Nu Stadium para un atractivo duelo de la Conferencia Este. Las dudas rodean de forma natural el estado del mediapunta tras un largo vuelo de regreso después de sus compromisos internacionales con Argentina. Con la lucha por asegurarse una plaza directa en el playoff intensificándose, sumar los tres puntos ante el conjunto de la capital es esencial para que los hombres de Gonzalez sigan en el camino hacia la postemporada.
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