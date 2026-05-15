Lionel Messi, Son Heung-Min, Matt Freese y los 10 jugadores de la MLS que no te puedes perder en el Mundial

El Mundial 2022 mostró el potencial de la MLS: 36 jugadores de 22 equipos disputaron el torneo con 11 selecciones. Este verano podría superarse esa cifra, con más de 50 futbolistas listos para viajar a la Copa.

Es una gran noticia para una liga que busca afianzarse en la escena mundial: cuantos más jugadores participen, mejor.

¿Quiénes son? La lista es variada: desde los tres jugadores de la MLS que llevarán a Haití a su debut mundialista hasta pesos pesados como Lionel Messi, probable estrella del torneo por encima de Christian Pulisic. GOAL repasa los 10 nombres de la MLS que no te puedes perder este verano.