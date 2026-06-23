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Yosua Arya

Traducido por

Lionel Messi «sigue sorprendiendo» a sus compañeros de la selección argentina, mientras que Lisandro Martínez se ha quedado «conmovido» tras la última lección magistral del capitán en el Mundial

L. Messi
Argentina
Argentina vs Austria
World Cup
A. Mac Allister
L. Paredes
Lisandro Martínez

El doblete de Lionel Messi ante Austria le permitió batir el récord de goles en un Mundial. Sus compañeros Alexis Mac Allister, Leandro Paredes y Lisandro Martínez elogiaron la brillantez y la influencia del capitán.

  • Messi establece un nuevo récord de goles en un Mundial

    Messi brilló de nuevo en la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria en el Grupo J, en Texas. Marcó dos goles y llegó a 18 en Mundiales, superando el récord de 16 de Miroslav Klose. Sus compañeros, orgullosos, lo elogiaron.

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    Los compañeros de equipo elogian a su inspirador capitán

    Tras el partido, Mac Allister destacó el impacto de Messi en la plantilla y la motivación que genera a su alrededor.

    «Es el mejor jugador del mundo», afirmó Mac Allister, según Mundo Deportivo. «Todos nos entregamos por Leo. Ya hemos ganado torneos con él y es clave que esté feliz. Lo hace a su manera y le estamos muy agradecidos».

    Paredes, que lleva años jugando con él, admitió: «Piensas que ya lo dio todo, pero aparece y hace algo más; nunca deja de sorprendernos».

  • Martínez se emociona

    Martínez se mostró emocionado tras la última exhibición del capitán. Aunque la defensa sufrió la intensa presión física de la selección austriaca, saber que el mejor de la historia juega en la otra punta del campo les da calma e inspiración al defensa del Manchester United.

    «Me hace una ilusión increíble tenerlo aquí cada día y que sea argentino», afirmó. «No hay palabras, solo podemos disfrutar de él».

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    Messi sigue liderando a Argentina en el Mundial

    La victoria sobre Austria clasificó a la Albiceleste a la fase eliminatoria del Mundial 2026, liderando el Grupo J con 6 puntos tras dos jornadas. Aunque el resultado del último encuentro contra Jordania no alterará su clasificación, Argentina aspira a cerrar la fase de grupos con un pleno de victorias, y se espera que Messi vuelva a brillar en su búsqueda por revalidar el título mundial.

World Cup
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