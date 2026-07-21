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Lionel Messi se perderá el Partido de las Estrellas de la MLS mientras descansa tras ganar el Mundial con Argentina
Las garzas se toman un respiro crucial
Según ESPN, Messi y De Paul, del Inter Miami, descansarán tras la final del Mundial. Messi completó 120 minutos en la derrota 1-0 ante España y terminó el torneo con ocho goles y cuatro asistencias. Se perderá los duelos de la MLS ante Chicago Fire y CF Montreal, así como el Partido de las Estrellas del 29 de julio.
- AFP
La FIFA confirma el mandato de recuperación.
La medida, impulsada por la federación internacional de jugadores FIFPRO, establece un descanso de 21 días tras la temporada para reducir lesiones. Fue aprobada por el organismo rector del fútbol mundial en una reunión extraordinaria en 2025.
Sobre el calendario internacional de partidos, la FIFA declaró: «La FIFA y los sindicatos de futbolistas han revisado los próximos proyectos conjuntos, centrados en el descanso de los jugadores y las competiciones del Calendario Internacional de Partidos (IMC).
«Hay consenso en que debe haber al menos 72 horas de descanso entre partidos y que los jugadores deben tener un período de vacaciones de al menos 21 días al final de cada temporada. Cada club lo gestionará de forma individual, según sus calendarios y los convenios colectivos».
El capitán reflexiona sobre su trayectoria
Aunque no pudo retener el título mundial, Messi se convirtió en el primer jugador en ser titular en tres finales distintas. Tras el torneo, publicó un emotivo mensaje en redes: «El dolor es inmenso y esta herida tardará en curarse. Pero también valoro todo lo bueno.
Los partidos que remontamos quedarán para siempre en nuestra memoria, así como el apoyo de todo un país que, con el esfuerzo de este grupo, nos llevó a estar de nuevo entre los mejores del mundo.
«Gracias, desde el fondo de mi corazón, por cada saludo y mensaje. Otra vez unimos al país y compartimos el orgullo de ser argentinos. Felicito a España por el título».
- Getty
El Miami se las arregla sin sus estrellas
Aunque aún se negocia la duración exacta del descanso de tres semanas recomendado, es seguro que Messi y De Paul se perderán dos partidos de liga y el encuentro de las estrellas de la MLS contra la Liga MX. El Inter Miami deberá adaptarse sin dos de sus pilares, pues los Herons son segundos en la Conferencia Este, a cinco puntos del líder, Nashville. Se espera que este descanso prolongado permita a Messi llegar en óptimas condiciones a la recta final de la temporada 2026.
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