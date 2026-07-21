Lionel Messi se perderá el Partido de las Estrellas de la MLS mientras descansa tras ganar el Mundial con Argentina

La medida, impulsada por la federación internacional de jugadores FIFPRO, establece un descanso de 21 días tras la temporada para reducir lesiones. Fue aprobada por el organismo rector del fútbol mundial en una reunión extraordinaria en 2025.

Sobre el calendario internacional de partidos, la FIFA declaró: «La FIFA y los sindicatos de futbolistas han revisado los próximos proyectos conjuntos, centrados en el descanso de los jugadores y las competiciones del Calendario Internacional de Partidos (IMC).

«Hay consenso en que debe haber al menos 72 horas de descanso entre partidos y que los jugadores deben tener un período de vacaciones de al menos 21 días al final de cada temporada. Cada club lo gestionará de forma individual, según sus calendarios y los convenios colectivos».