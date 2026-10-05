El capitán llega al martes con el récord nacional de 125 goles en 207 internacionalidades, una cifra extraordinaria coronada por el Mundial, dos títulos de la Copa América y la Finalissima.

Al explicar la motivación de organizar este homenaje ante 85.000 aficionados, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo: "Tomamos la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, el símbolo de nuestra selección, nuestro capitán, Lionel Andres Messi, para que pueda tener la despedida que realmente merece el 6 de octubre aquí en Argentina".

La velada en el estadio de River Plate ha sido planteada deliberadamente como el tributo definitivo en casa.