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Lionel Messi se incorpora a la concentración de Argentina antes de una histórica despedida internacional ante Benín
El capitán regresa para el adiós final
El delantero de 39 años se incorporó este domingo en Ezeiza para empezar la preparación de su partido de homenaje contra Benín en el Estadio Monumental. La selección de Lionel Scaloni se reunió de nuevo con su capitán en plena dinámica positiva, después de golear 4-0 a Bolivia antes de firmar una contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso. La primera sesión de trabajo del talismán terminó con el tradicional asado del plantel en la noche del domingo.
- Brazil Photo Press
Un legado definido por una gloria histórica
El capitán llega al martes con el récord nacional de 125 goles en 207 internacionalidades, una cifra extraordinaria coronada por el Mundial, dos títulos de la Copa América y la Finalissima.
Al explicar la motivación de organizar este homenaje ante 85.000 aficionados, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, dijo: "Tomamos la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, el símbolo de nuestra selección, nuestro capitán, Lionel Andres Messi, para que pueda tener la despedida que realmente merece el 6 de octubre aquí en Argentina".
La velada en el estadio de River Plate ha sido planteada deliberadamente como el tributo definitivo en casa.
Los campeones ausentes en medio de la resistencia de los clubes
Figuras clave como Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolas Otamendi están listas para formar junto al número 10 en su despedida final. Leandro Paredes también estará presente para mostrar su apoyo desde la grada, sin que le frene una sanción de 10 partidos de la FIFA impuesta tras la final del Mundial de 2026. Las celebraciones, no obstante, seguirán adelante sin otros campeones de Qatar 2022 como Paulo Dybala y Nahuel Molina después de que la AS Roma impidiera a ambos viajar.
- AFP
La vida después de la camiseta de Argentina
Los anfitriones saltarán al campo con una equipación exclusiva de una sola vez en la que figuran el Sol de Mayo y ramas de laurel alrededor del icónico número 10. Una vez suene el pitido final en la capital, Messi volverá a centrar su atención en el Inter Miami, con el que sigue teniendo contrato hasta el final de la temporada 2028 de la MLS. Para Scaloni, el foco pasa por completo a asentar a la próxima generación de cara al siguiente ciclo de grandes torneos.
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