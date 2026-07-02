Pochettino rechazó la expulsión y afirmó que Balogun no quiso lesionar al rival. El seleccionador de la USMNT añadió que el delantero está decepcionado por perderse el próximo partido.

«Para mí nunca fue tarjeta roja», afirmó Pochettino en The Athletic. «No hubo intención de pisar al jugador; fue un accidente.

Está muy decepcionado; fue una acción sin intención, está triste. Así es el fútbol. Seguro que nos ayudará a rendir y, con suerte, pasaremos a la siguiente ronda para que vuelva a estar disponible».

Weston McKennie apoyó a su técnico y añadió que el vestuario estaba decepcionado con la decisión arbitral: «No lo he vuelto a ver, pero los chicos lo comentan en el vestuario y, aunque el árbitro decidió lo que decidió, me parece cuestionable.

«Ha habido otras jugadas similares en el torneo sin tarjeta, así que es decepcionante no saber qué protocolo usan. Por lo que me han dicho, no era roja, quizá amarilla, pero sin intención».