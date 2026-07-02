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¡Lionel Messi se ha salido con la suya! La selección estadounidense, furiosa y desconcertada por la tarjeta roja a Folarin Balogun en el Mundial, que fue un calco de una entrada del capitán argentino que quedó impune
La USMNT duda de su regularidad tras la expulsión de Balogun.
Estados Unidos venció 2-0 a Bosnia, pero la expulsión de Balogun en el 64’ acaparó la atención. Tras una larga revisión del VAR, el delantero fue expulsado por pisar el tobillo de Tarik Muharemovic en un disputa por el balón.
La decisión generó debate tras la publicación del exdefensa estadounidense Lalas, quien comparó la acción con una entrada de Messi a Argelia sin sanción, cuestionando la coherencia del arbitraje y el VAR.
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Pochettino critica la decisión
Pochettino rechazó la expulsión y afirmó que Balogun no quiso lesionar al rival. El seleccionador de la USMNT añadió que el delantero está decepcionado por perderse el próximo partido.
«Para mí nunca fue tarjeta roja», afirmó Pochettino. «No hubo intención de pisar al jugador; fue un accidente.
Está muy decepcionado; fue una acción sin intención, está triste. Así es el fútbol. Seguro que nos ayudará a rendir y, con suerte, pasaremos a la siguiente ronda para que vuelva a estar disponible».
Weston McKennie apoyó a su técnico y añadió que el vestuario estaba decepcionado con la decisión arbitral: «No lo he vuelto a ver, pero los chicos lo comentan y, aunque el árbitro decidió lo que decidió, me parece cuestionable.
«Ha habido otras jugadas similares en el torneo sin tarjeta, así que es decepcionante no saber qué protocolo usan. Por lo que me han dicho, no era roja, quizá amarilla, pero sin intención».
Lalas denuncia el doble rasero con Messi.
Lalas criticó que Messi no fuera sancionado por una entrada similar, señalando la falta de coherencia del VAR.
«Eso no es tarjeta roja», afirmó Lalas en el podcast State of the Union. «Entiendo que en ese momento parezca grave, y que al verlo en vídeo también lo parezca. Pero hay que tener tacto y comprender lo que está pasando. Me pareció una decisión de mierda.
Si se llamara Messi, como ya vimos en este torneo, seguiría en el campo y podría jugar en Seattle el lunes».
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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos afronta el partido de octavos de final sin uno de sus delanteros clave
Estados Unidos prepara su duelo de octavos contra Bélgica en Seattle sin Balogun, por lo que Pochettino debe reemplazar a su máximo goleador en un momento clave. Haji Wright y Ricardo Pepi aspiran a la titularidad, mientras el equipo busca un lugar en cuartos.