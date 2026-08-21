¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
imago-sport-1081405109.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa

Traducido por

Lionel Messi se expone a una suspensión en la MLS tras su choque con Quinn Sullivan en el empate del Inter Miami ante el Philadelphia Union

L. Messi
Q. Sullivan
Philadelphia Union vs Inter Miami CF
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi está siendo investigado por el Comité Disciplinario de la MLS tras un enfrentamiento sin balón con Quinn Sullivan durante el empate 2-2 de Inter Miami ante Philadelphia Union. Las imágenes de vídeo captaron al argentino golpeando la parte posterior de la cabeza de su rival, lo que deja al capitán de las Garzas expuesto a una posible multa o a una sanción de un partido.

  • Los ánimos se caldean sobre el césped

    Un empate 2-2 de alta intensidad entre Miami y Union hizo que la tensión se desbordara durante una acalorada segunda parte. Messi, que antes había visto puerta, se vio envuelto en un altercado sin balón con Quinn Sullivan mientras el Inter Miami apretaba para volver a ponerse por delante. Aunque el hermano menor de Quinn, Cavan Sullivan, fue expulsado más tarde en el tiempo añadido tras otro choque con Yannick Bright, el incidente en el que se vio involucrado el icono argentino siguió siendo el principal foco de atención.


    • Anuncios
  • imago-sport-1081382538.jpgIcon Sportswire

    El escrutinio fuera del campo sigue al altercado

    La tensión sobre el terreno de juego se intensificó rápidamente después de que Union empatara el partido, y los enfrentamientos entre ambos grupos de jugadores fueron cada vez más frecuentes. Un vídeo difundido en las redes sociales mostró a Messi golpeando con la mano abierta la parte posterior de la cabeza de Quinn antes de que ambos se encararan. El árbitro del partido no tomó ninguna medida contra el capitán de Miami en ese momento, lo que dejó el altercado abierto a una revisión retrospectiva por parte de los responsables de la liga.

  • Una revisión independiente evalúa la conducta

    El Comité Disciplinario de la MLS tiene ahora plena autoridad para examinar las imágenes del partido y determinar si proceden sanciones retrospectivas contra el exdelantero del Barcelona. Si es declarado culpable de conducta violenta lejos del balón, Messi podría ser castigado con una multa económica o con una suspensión de un partido. Perder a su emblemático creador de juego supondría un golpe importante para el Inter Miami, que busca mantener su pulso en la parte alta de la Conferencia Este.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1081404609.jpgIcon Sportswire

    Las próximas pruebas del calendario se centran

    Miami afronta ahora una tensa espera al veredicto de la liga mientras busca ganar impulso en la segunda mitad de la temporada. Guillermo Hoyos debe mantener a su plantilla centrada y aislarla del ruido en torno a la amenaza disciplinaria que pesa sobre su jugador franquicia. La disponibilidad de Messi marcará los planes tácticos mientras el Inter Miami se prepara para una crucial serie de partidos de la MLS.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC
Major League Soccer
Austin FC crest
Austin FC
AUS
Philadelphia Union crest
Philadelphia Union
PHI