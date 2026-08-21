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Lionel Messi se expone a una suspensión en la MLS tras su choque con Quinn Sullivan en el empate del Inter Miami ante el Philadelphia Union
Los ánimos se caldean sobre el césped
Un empate 2-2 de alta intensidad entre Miami y Union hizo que la tensión se desbordara durante una acalorada segunda parte. Messi, que antes había visto puerta, se vio envuelto en un altercado sin balón con Quinn Sullivan mientras el Inter Miami apretaba para volver a ponerse por delante. Aunque el hermano menor de Quinn, Cavan Sullivan, fue expulsado más tarde en el tiempo añadido tras otro choque con Yannick Bright, el incidente en el que se vio involucrado el icono argentino siguió siendo el principal foco de atención.
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El escrutinio fuera del campo sigue al altercado
La tensión sobre el terreno de juego se intensificó rápidamente después de que Union empatara el partido, y los enfrentamientos entre ambos grupos de jugadores fueron cada vez más frecuentes. Un vídeo difundido en las redes sociales mostró a Messi golpeando con la mano abierta la parte posterior de la cabeza de Quinn antes de que ambos se encararan. El árbitro del partido no tomó ninguna medida contra el capitán de Miami en ese momento, lo que dejó el altercado abierto a una revisión retrospectiva por parte de los responsables de la liga.
Una revisión independiente evalúa la conducta
El Comité Disciplinario de la MLS tiene ahora plena autoridad para examinar las imágenes del partido y determinar si proceden sanciones retrospectivas contra el exdelantero del Barcelona. Si es declarado culpable de conducta violenta lejos del balón, Messi podría ser castigado con una multa económica o con una suspensión de un partido. Perder a su emblemático creador de juego supondría un golpe importante para el Inter Miami, que busca mantener su pulso en la parte alta de la Conferencia Este.
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Las próximas pruebas del calendario se centran
Miami afronta ahora una tensa espera al veredicto de la liga mientras busca ganar impulso en la segunda mitad de la temporada. Guillermo Hoyos debe mantener a su plantilla centrada y aislarla del ruido en torno a la amenaza disciplinaria que pesa sobre su jugador franquicia. La disponibilidad de Messi marcará los planes tácticos mientras el Inter Miami se prepara para una crucial serie de partidos de la MLS.
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