La Leagues Cup ha vuelto. Y esta vez, tiene muy buena pinta.

La MLS y la Liga MX jugaron con el formato durante unos años, pero ahora parecen haber dado con algo bastante atractivo. Hay 36 equipos, 18 de cada liga, divididos en las regiones Este y Oeste. Cada club disputará tres partidos de la Fase Uno contra equipos de la liga opuesta, lo que garantiza duelos entre la MLS y la Liga MX durante toda la ronda inicial.

Por primera vez, el torneo también cruza la frontera hacia el sur, con cuatro partidos programados para disputarse en México.

Los cuatro mejores clubes de la clasificación general de cada liga avanzan a los cuartos de final, que volverán a contar exclusivamente con enfrentamientos entre la MLS y la Liga MX. A partir de ahí, será el habitual formato de eliminación directa a partido único. Es una versión más pulida, más rápida y, probablemente, también un poco más divertida.

Por supuesto, aquí están todos los grandes nombres. El parón por el Mundial ya ha terminado, y parte de la resaca también se ha disipado. Lionel Messi jugará al fútbol con el Inter Miami. Robert Lewandowski estará ahí con el Chicago Fire. Y la Liga MX aporta su propia colección de estrellas, entre ellas Erik Lira, Salomón Rondón y Gilberto Mora.

Si se junta todo, esto debería dar como resultado un producto muy entretenido y con mucho picante. GOAL repasa algunas de las historias más destacadas de cara a la Leagues Cup 2026...