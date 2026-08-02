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El delantero del Inter Miami Lionel Messi ha regresado a la convocatoria y está entre los suplentes para el partido de las Garzas de la Conferencia Este contra el Columbus Crew. Messi no juega con el conjunto del sur de Florida desde la derrota de Argentina en la final del Mundial el 19 de julio. Su compañero en la selección Rodrigo De Paul, sin embargo, ha entrado directamente en el once inicial.