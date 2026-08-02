Goal.com
En directoEntradas
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Thomas Hindle

Traducido por

Lionel Messi regresa a la convocatoria del Inter Miami mientras el vigente campeón de la MLS Cup continúa su pugna por el Supporters' Shield

Inter Miami CF vs Columbus Crew
Inter Miami CF
Columbus Crew
Major League Soccer
L. Messi

El delantero del Inter Miami Lionel Messi ha regresado a la convocatoria y está entre los suplentes para el partido de las Garzas de la Conferencia Este contra el Columbus Crew. Messi no juega con el conjunto del sur de Florida desde la derrota de Argentina en la final del Mundial el 19 de julio. Su compañero en la selección Rodrigo De Paul, sin embargo, ha entrado directamente en el once inicial.

  • imago-sport-1080595348.jpgIcon Sportswire

    Messi vuelve al banquillo

    Messi vuelve a la convocatoria del Miami tras tomarse un descanso de dos semanas después de la derrota de Argentina en la final del Mundial. El ocho veces ganador del Balón de Oro regresó a los entrenamientos a principios de esta semana, tras perderse el Partido de las Estrellas de la MLS durante su ausencia.

    • Anuncios
  • Inter Miami CF v Columbus CrewGetty Images Sport

    El centro del campo del Miami empieza a tomar forma

    El resto del equipo, sin embargo, está cerca de recuperar a toda su plantilla. De Paul, que fue titular en la final del Mundial y fue un jugador clave para su selección durante todo el torneo, fue incluido en el once inicial. Se une por primera vez a la leyenda brasileña Casemiro, después de que el exjugador del Manchester United impresionara en su debut en la MLS contra Montreal.

  • Luis Suarez Inter Miami 2026Getty

    Vuelven a confiar en Luis Suarez

    El sábado supuso otra oportunidad para Luis Suarez, que ha encontrado una nueva vida bajo las órdenes del nuevo entrenador Guillermo Hoyos. El uruguayo ha marcado seis goles en sus últimos tres partidos, incluido un penalti en los últimos minutos para dar la victoria ante Montreal la semana pasada. Además, ha formado una dupla en ataque discretamente eficaz con el delantero franquicia German Berterame en las Garzas.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Lionel MessiIMAGO

    Unos meses muy ajetreados por delante

    El regreso de Messi es una gran noticia para el Miami, que parece dispuesto a pelear en dos frentes durante lo que queda de temporada. Tras la noche del sábado, la atención se centra en el partido del miércoles contra el Atletico San Luis como parte de un apretado calendario de la Leagues Cup.

Leagues Cup
Columbus Crew crest
Columbus Crew
COL
Atlas crest
Atlas
ATL
Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN