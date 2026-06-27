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Lionel Messi queda fuera del próximo partido de Argentina, ya que Lionel Scaloni ha decidido dar una oportunidad a otros compañeros para que brillen
Messi descansa mientras Argentina renueva su alineación
Scaloni confirmó que Messi empezará en el banquillo el último partido de grupo contra Jordania en Dallas. Ya clasificados, el técnico prefiere darle descanso y dar minutos al resto del plantel de cara a las eliminatorias. Rompiendo su habitual silencio sobre la alineación, anunció que Messi ingresará más tarde. Así gestiona la carga del veterano y da oportunidad a sus compañeros.
- AFP
Scaloni explica su selección
En la rueda de prensa previa al partido, Scaloni explicó su decisión. Confirmó que Messi seguiría en el equipo, pero destacó la importancia de dar minutos al resto de la plantilla.
«Lionel Messi estará en el banquillo, pero os lo digo porque sois vosotros», declaró Scaloni a los periodistas. «Lo más probable es que Messi juegue la segunda parte. Es una decisión tomada principalmente para que sus compañeros también puedan disfrutar de minutos de juego. Ya veremos cuántos minutos».
Además, justificó su política de rotaciones: «Los chicos que van a jugar mañana se merecen jugar. Forman parte del plantel y gran parte de todo lo que se ha hecho es por ellos, así que, aunque no vayan a jugar, siguen ahí. Mi esperanza como entrenador es que el equipo juegue de la misma manera, aunque los jugadores sean diferentes».
El experimento con dos delanteros
Como Messi saldría desde el banquillo, Argentina podría alinear juntos en ataque a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Scaloni insiste en que esa combinación es posible si no altera el equilibrio del equipo.
«Si los demás están en forma, Lautaro y Julián pueden jugar juntos», admitió. «Se trata del equilibrio del equipo. Ya han jugado juntos y hemos sacado conclusiones. No digo que no vaya a ser así para siempre, pero queremos equilibrio».
Sobre la lesión de Cristian Romero, añadió: «Cuti está bien. Hoy trabajó en solitario y con intensidad; la lesión no es grave, eso nos tranquiliza».
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Cobrar impulso antes de la fase eliminatoria
Ya clasificada, la Albiceleste puede usar el último partido de grupo para mantener en forma a sus jugadores clave, dar minutos al resto del plantel y coger impulso antes de la fase eliminatoria. En dieciseisavos, Argentina se medirá a Cabo Verde, debutante en el torneo, en el Miami Stadium el 3 de julio.