Messi se prepara oficialmente para decir adiós al fútbol internacional. El delantero de 39 años, recién salido de una actuación destacada en su sexto Mundial, disputará su último partido con Argentina el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

Tras haber anunciado ya su retirada de la selección, Messi recibió una convocatoria especial del seleccionador Lionel Scaloni. Este próximo amistoso servirá como homenaje dedicado al legendario delantero dentro de la actual ventana de la FIFA.

Los aficionados de todo el mundo se preparan ahora para una noche cargada de emoción. El encuentro brindará una despedida adecuada a un jugador que ha redefinido este deporte a lo largo de su dilatada carrera.