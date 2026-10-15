El Inter Miami selló su clasificación para la postemporada con una contundente victoria por 2-0 ante el NYCFC el miércoles por la noche. Berterame abrió el marcador y puso fin a una sequía goleadora que se remontaba a finales de mayo al rematar a la red un pase preciso de Luis Suarez y batir al portero Matthew Freese.

De Paul amplió la ventaja antes del descanso con un gol espectacular. Tras intercambiar pases con Messi al borde del área, el centrocampista argentino lanzó un disparo imparable a la escuadra. El NYCFC tuvo una ocasión tardía para recortar distancias desde el punto de penalti, pero Dayne St. Clair realizó una gran parada y mantuvo su portería a cero.



