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Lionel Messi pone su toque de magia e Inter Miami sella su pase a los playoffs de la MLS de 2026 con una contundente victoria ante NYCFC
Inter Miami se impone con facilidad al New York City FC
El Inter Miami selló su clasificación para la postemporada con una contundente victoria por 2-0 ante el NYCFC el miércoles por la noche. Berterame abrió el marcador y puso fin a una sequía goleadora que se remontaba a finales de mayo al rematar a la red un pase preciso de Luis Suarez y batir al portero Matthew Freese.
De Paul amplió la ventaja antes del descanso con un gol espectacular. Tras intercambiar pases con Messi al borde del área, el centrocampista argentino lanzó un disparo imparable a la escuadra. El NYCFC tuvo una ocasión tardía para recortar distancias desde el punto de penalti, pero Dayne St. Clair realizó una gran parada y mantuvo su portería a cero.
- Getty Images Sport
Gonzalez aspira a seguir mejorando
El triunfo del miércoles supuso la segunda victoria en liga del nuevo entrenador Kily Gonzalez, que asumió el cargo a mediados de septiembre. El técnico argentino se mostró satisfecho por haber asegurado la clasificación para los playoffs, pero subrayó la importancia de seguir mejorando.
«Bueno, [clasificarse para los playoffs] era uno de los objetivos iniciales del club para la temporada y lo hemos conseguido, pero todavía tenemos que seguir mejorando como equipo», declaró Gonzalez a los periodistas tras el pitido final. «Cuando tienes jugadores dispuestos a creer en la idea que intentas implantar, todo resulta más fácil.
»Reconocemos los errores que hemos cometido, o que seguimos cometiendo, y trabajamos en ellos durante los entrenamientos. Y, la verdad, esa disposición hace que sea mucho más fácil transmitir conceptos claros».
Messi aspira a ganar más títulos tras retirarse de la selección
El resultado aupó al Inter Miami al segundo puesto de la Conferencia Este, con 52 puntos en 29 partidos. Sigue a la caza del Nashville SC, líder de la clasificación general, mientras busca defender el título de la MLS Cup que conquistó ante los Vancouver Whitecaps en 2025.
Ha sido un año cargado de emociones para Messi, que lidera la liga con 23 goles y 14 asistencias. Después de llevar a Argentina a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, el legendario delantero anunció su retirada del fútbol internacional y ahora está totalmente centrado en conquistar títulos en Florida.
«Este es un club que cuida de él y lo protege», dijo Gonzalez sobre Messi. «Sus compañeros le muestran un cariño constante. Se dejan la piel por él y lo dan todo. Nos impulsa a ser mejores cada día y nos exige».
- AFP
Una prueba crucial espera en Atlanta
Miami intentará prolongar su excelente racha de resultados este sábado, cuando visite al Atlanta United. Tras golear 4-0 al DC United y ofrecer esta contundente actuación ante el NYCFC, el equipo de Gonzalez está cobrando impulso en el momento oportuno. Un resultado positivo en Georgia será vital para intentar alcanzar a Nashville y hacerse con el primer puesto.
Mientras tanto, el New York City FC afronta una lucha cada vez más apremiante por clasificarse para los playoffs. Situado justo por debajo de la línea que marca el acceso a la fase final, deberá reponerse de inmediato antes de recibir al LAFC este fin de semana en un partido complicado.
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