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Lionel Messi podría ser el «Maestro Yoda» de Argentina y mentor de Nico Paz para la Copa América 2028
La evolución del papel de Messi en la selección argentina
Tras la dolorosa derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, el ocho veces Balón de Oro podría estar cerca del retiro.
El analista Tim Vickery apuntó que la diferencia física en la final podría anticipar el futuro y advirtió que, sin plena movilidad, Messi lo tendrá difícil ante rivales de élite. «No lo sé, porque la derrota es tan dolorosa que necesitarán tiempo para asimilarla», dijo a talkSPORT.
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El programa de mentoría «Maestro Yoda»
A pesar de los obstáculos físicos que supone llegar al Mundial de 2030 —cuando Messi tendrá 43 años—, crece la idea de que pueda seguir en la plantilla como asesor hasta la Copa América de 2028. Vickery propone que Messi sea guía espiritual y técnico de la próxima generación, sobre todo del joven Paz, del Como.
Vickery profundizó en este posible cambio en la jerarquía, estableciendo una comparación cinematográfica con el legendario maestro Jedi de la saga «Star Wars». «Simplemente creo que es posible que Messi se quede en la plantilla como una especie de búho sabio, como una especie de maestro Yoda», explicó Vickery. «Se le podría llamar Messi Yoda, con Nico Paz como una especie de Luke Skywalker. Me pregunto si esa será la dinámica en los próximos años».
Paz como heredera presunta
Paz, exjugador de la cantera del Real Madrid que ahora destaca en el Como, es visto por muchos como el futuro sucesor de Messi en la creación de juego. Con 21 años, fue dosificado en el Mundial: solo jugó 71 minutos en dos partidos.
Vickery lo explicó así: «Paz apenas tuvo oportunidad en este Mundial, en parte porque no puede jugar con Messi, ya que ambos quieren el balón a los pies. No puedes tener demasiados jugadores así en tu equipo, pero creo que Nico Paz será el elegido para el futuro».
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De cara al Mundial de 2030
Argentina será sede de uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030, dentro de las celebraciones del centenario del torneo. Ya clasificada junto a los coanfitriones España, Marruecos, Portugal, Paraguay y Uruguay, la Albiceleste dispone de cuatro años para perfeccionar su plantilla. Se espera que, para entonces, Messi ya se haya retirado de la selección.
Tras el pitido final del partido contra España el pasado fin de semana, Vickery se preguntó si Messi ya pensaba en retirarse. «Antes del partido pensaba: ¿podría hacerlo? ¿Seguirá en activo dentro de cuatro años? Cuando Argentina juegue su próximo partido en Buenos Aires en el Mundial, ¿estará ahí? Luego, tras el partido, pensé que estaba mirando a las gradas, pensando que no, pero me pregunto si podrá desempeñar algún papel en la transición».
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