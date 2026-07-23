Lionel Messi podría ser el «Maestro Yoda» de Argentina y mentor de Nico Paz para la Copa América 2028

A pesar de los obstáculos físicos que supone llegar al Mundial de 2030 —cuando Messi tendrá 43 años—, crece la idea de que pueda seguir en la plantilla como asesor hasta la Copa América de 2028. Vickery propone que Messi sea guía espiritual y técnico de la próxima generación, sobre todo del joven Paz, del Como.

Vickery profundizó en este posible cambio en la jerarquía, estableciendo una comparación cinematográfica con el legendario maestro Jedi de la saga «Star Wars». «Simplemente creo que es posible que Messi se quede en la plantilla como una especie de búho sabio, como una especie de maestro Yoda», explicó Vickery. «Se le podría llamar Messi Yoda, con Nico Paz como una especie de Luke Skywalker. Me pregunto si esa será la dinámica en los próximos años».