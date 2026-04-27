¿Lionel Messi perderá a su mentor? El Real Madrid contacta al DT argentino Lionel Scaloni para reemplazar a Álvaro Arbeloa

Según «El Partidazo de Cope», el Real Madrid ha contactado oficialmente con Scaloni. El técnico de 47 años ha elevado su prestigio tras ganar la Copa América y el Mundial con Argentina, mostrando gran capacidad táctica y gestionando figuras como Messi, lo que ha atraído la atención de la directiva madridista. Este posible fichaje marcaría un giro importante para Scaloni, quien ha pasado los últimos años forjando una dinastía con la Albiceleste. Para el Madrid, contratar a un técnico de su calibre sería una clara declaración de intenciones, aunque su llegada aún no tiene fecha fija por sus compromisos internacionales.