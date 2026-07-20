Lionel Messi, Pelé, Kylian Mbappé y los 10 mejores jugadores de la historia de la Copa del Mundo: clasificación

Zinedine Zidane, uno de los personajes más fascinantes de la historia del fútbol, era tan elegante como temperamental: el genio imperfecto por excelencia. En ningún otro lugar quedó mejor patente esta dualidad que en el Mundial.
En su debut en 1998, fue expulsado por pisar a Fuad Anwar, de Arabia Saudí, pero Francia llegó a cuartos sin él y Zidane, ya de vuelta, marcó dos goles en la final ante Brasil y dio el título a los anfitriones.
Cuatro años más tarde, en Japón y Corea del Sur, los Bleus cayeron de forma sensacional en la primera ronda, y hubo que convencer a Zidane para que se retractara de su retirada de la selección y participara en la campaña de su país en 2006.
«Lo que voy a decir puede sonar exagerado, pero es la verdad: Dios existe y ha vuelto a la selección francesa», afirmó con entusiasmo Thierry Henry antes del torneo en Alemania.
En Alemania brilló, pero en la final su ira resurgió: le propinó un cabezazo a Marco Materazzi, quien había insultado a su hermana.
Zidane lo explicó así: «Mi pasión, mi temperamento y mi sangre me hicieron reaccionar». Aun así, su visión, elegancia y determinación le valieron el Balón de Oro del torneo.