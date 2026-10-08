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Lionel Messi, nombrado socio honorario de River Plate mientras su legendaria carrera con Argentina alcanza un emotivo final en el Monumental
Un homenaje histórico corona una despedida icónica
La directiva de River invistió oficialmente a Messi como socio honorario del club momentos antes del saque inicial ante Benín. La presentación privada tuvo lugar en el despacho de la Presidencia del Estadio Monumental junto a Stefano Di Carlo. El delantero recibió un carné institucional de socio, una placa conmemorativa y una camiseta especial del 125.º aniversario con su apellido y el icónico número 10.
- Getty Images Sport
Los Giants rinden homenaje a una leyenda
Di Carlo entregó el prestigioso reconocimiento en nombre de todos los integrantes y aficionados de River Plate. El homenaje sirvió como un sentido agradecimiento por más de dos décadas de servicio con la camiseta celeste y blanca. Aquel momento del martes 6 de octubre subrayó el máximo respeto del gigante de Buenos Aires por la figura decisiva del fútbol argentino moderno.
Una conexión monumental define el legado internacional
El estadio ha desempeñado un papel fundamental a lo largo del recorrido de Messi desde que estrenó allí su cuenta goleadora ante Uruguay en 2008. El recinto se convirtió en el escenario en el que más brilló como local, con 19 goles en 28 partidos, incluidos memorables hat-tricks contra Bolivia. Ese vínculo tuvo un final a la altura ante un estadio lleno, cuando el veterano se despidió con un gol y dos asistencias en una victoria por 3-0 sobre Benín.
- AFP
La atención vuelve a la MLS
Con sus compromisos internacionales ya concluidos oficialmente, el jugador de 39 años regresa de inmediato a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami. El equipo dependerá en gran medida de su presencia para asegurar la mejor posición posible de cara a los inminentes play-offs de la MLS Cup. Ahora afronta el desafío inmediato de gestionar su estado físico en un exigente tramo final de la competición doméstica antes de adentrarse en las eliminatorias.
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