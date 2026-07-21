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Lionel Messi no asistió al desfile en autobús descapotable de Argentina, aunque miles de aficionados recibieron a los finalistas del Mundial a su regreso a Buenos Aires
Scaloni encabeza la delegación nacional
Scaloni y 16 de los 26 jugadores de la selección argentina llegaron el lunes al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde les aguardaban una alfombra roja y una banda militar tras perder la final del Mundial contra España. Luego, la delegación subió a un autobús descapotable rumbo al Centro Lionel Andrés Messi de la AFA, saludando a los aficionados y siendo recibida con fuegos artificiales y música en directo. Messi no hizo el viaje de vuelta: se fue a Miami y de allí voló a Rosario para descansar.
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Milei elogia al equipo derrotado
El presidente argentino, Javier Milei, admitió que la selección no quería celebrar tras perder la final, pero explicó por qué se preparó una pequeña recepción.
Sobre el ánimo del plantel, afirmó: «Tras la decepción de no ganar, optaron por no celebrar, pero alguien debía reconocer a este gran equipo, el mejor de la historia. En los últimos tres Mundiales llegaron a cuatro finales y ganaron una; por su rendimiento y valores, se lo merecían».
Al ser preguntado sobre la decisión de Messi de no asistir a la bienvenida en Buenos Aires, Milei —quien confirmó los planes de establecer un día festivo nacional que se programará a discreción de la selección— instó al público a apoyar a su capitán y añadió: «A veces es muy difícil comprender la importancia histórica de lo que han logrado. Somos seres humanos y podemos tomar decisiones basadas en cómo nos sentimos.
Este no es un momento agradable; no hay palabras. Es un maestro del fútbol, ha hecho lo inimaginable. Los aficionados le debemos gratitud. Respetemos su decisión: fue duro estar a un paso.
De Paul responde a las críticas
Rodrigo De Paul defendió el juego agresivo de su equipo tras las críticas, que dejaron cinco amonestados y la expulsión de Enzo Fernández en la final.
A través de Instagram, De Paul respondió a las críticas: «El dolor más profundo es no haber podido traer de nuevo el trofeo del Mundial a nuestro país, porque si alguien se merecía volver a vivir esa sensación, erais vosotros. Pero, a medida que pasan las horas, me doy cuenta de que el vínculo que compartís con este equipo va mucho más allá del trofeo en sí, y eso es a lo que me aferro para superar este momento.
«Hoy veo cuánta gente esperaba esta derrota, difundiendo teorías conspirativas sin fundamento durante todo el Mundial solo para aliviar su propio dolor por no vivir lo que nosotros, los argentinos, estábamos viviendo —nuestras sonrisas les molestan, nuestra forma de ser les saca de quicio—. Pero lo único que han conseguido es reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta pueden superar cualquier cosa.
«Me dolerá durante mucho tiempo, pero hoy, más que nunca, estoy orgulloso de ser argentino».
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A Argentina le espera una nueva era
Ahora el equipo técnico de Scaloni debe centrarse en integrar a una nueva generación que reemplace al núcleo veterano, que pronto dejará la escena internacional. Aunque este Mundial se vio como el sexto y último de Messi, el delantero del Inter de Miami, de 39 años, aún no ha anunciado oficialmente su retiro de la selección.
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