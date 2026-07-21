El presidente argentino, Javier Milei, admitió que la selección no quería celebrar tras perder la final, pero explicó por qué se preparó una pequeña recepción.

Sobre el ánimo del plantel, afirmó: «Tras la decepción de no ganar, optaron por no celebrar, pero alguien debía reconocer a este gran equipo, el mejor de la historia. En los últimos tres Mundiales llegaron a cuatro finales y ganaron una; por su rendimiento y valores, se lo merecían».

Al ser preguntado sobre la decisión de Messi de no asistir a la bienvenida en Buenos Aires, Milei —quien confirmó los planes de establecer un día festivo nacional que se programará a discreción de la selección— instó al público a apoyar a su capitán y añadió: «A veces es muy difícil comprender la importancia histórica de lo que han logrado. Somos seres humanos y podemos tomar decisiones basadas en cómo nos sentimos.

Este no es un momento agradable; no hay palabras. Es un maestro del fútbol, ha hecho lo inimaginable. Los aficionados le debemos gratitud. Respetemos su decisión: fue duro estar a un paso.